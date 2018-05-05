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السبت 05/مايو/2018 - 10:50 ص

"الفلسطيني للدفاع عن الأرض" يكشف قرارات الاحتلال لتسهيل الاستيطان

الاستيطان
الاستيطان
أش أ
dostor.org/2156908

أفاد المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية، بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي ينشر أوامر عسكرية تسهل انتشار الاستيطان وتعرقل جهود التصدي له.

وأشار التقرير الأسبوعي الصادر عن المكتب إلى أن الاحتلال بدأ مؤخرا بنشر قرارات وأوامر عسكرية جديدة تسهل عمليات الاستيطان على أراضي المواطنين الفلسطينيين، وتعقد عليهم جهود مواجهته، وأن الأمر العسكري الجديد يمكن المستوطنين من الانتشار كالسرطان في جسم الضفة الغربية.

وأوضح التقرير أن الأوامر العسكرية الجديدة تقضي بعدم نشر مشاريع البناء الاستيطاني بشكل مسبق في الصحف العربية وباللغة العربية كما كان معمولا به في الأراضي المحتلة.

وفي تأكيد جديد أن ما يسمى بمنظومة القضاء في إسرائيل هي جزء لا يتجزأ من منظومة الاحتلال أمهلت ما تسمى المحكمة العليا الإسرائيلية سكان تجمع الخان الأحمر البدوي شرقي القدس المحتلة حتى يوم الخميس المقبل لإيجاد مسكن بديل عن التجمع الحالي، وإلا سيتم نقلهم إلى الجبل "بوابة الشمس" في بلدة أبو ديس وطلبت من محامي التجمع في الوقت ذاته طرح سكن بديل حتى يحظى بموافقة "الدولة"، وفي حال رفضته سيصدر قرار نهائي بترحيل سكان التجمع إلى الجبل حتى آخر أسبوع من العام الدراسي.

وأكد المكتب الوطني أن جريمة تهجير سكان التجمع البدوي في الخان الأحمر شرق مدينة القدس المحتلة، تندرج في إطار مخططات استيطانية هدفها توسيع الاستيطان في المنطقة الشرقية للقدس المحتلة باتجاه البحر الميت، وهي استمرار لعمليات تكثيف الاستيطان، الرامية إلى القضاء على الوجود الفلسطيني في المناطق المصنفة (ج) على طريق تهويدها.

وأطلقت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، فعاليات مخيم إسرائيلي في المدارس اليهودية، تتضمن إطلاق النار صوب دمى تحمل صورا لفلسطينيين يلبسون الكوفية، ويجري على أيدي عناصر شرطة الاحتلال تدريب تلاميذ المدارس اليهودية على إطلاق النار صوب الفلسطينيين، وذلك عبر أسلحة تطلق أصباغًا تجاه دمى تحمل أشكالا فلسطينية، وهذا يعني بوضوح تدريب الطلاب على إطلاق النار باتجاه الفلسطينيين.

وأوضح التقرير أنه ولمزيد من السيطرة على الفضاء الاستيطاني في القدس، ومحيطها تعتزم سلطات الاحتلال بالتعاون مع بلدية الاحتلال في القدس والجيش الإسرائيلي افتتاح معبر جديد شمال شرق مدينة القدس قرب معسكر ومستوطنة " عناتوت " وتأهيل شبكة طرق تربط المستوطنات في عمق الضفة الغربية بالقدس المحتلة وشبكة الطرق الإسرائيلية وخاصة الشارع رقم واحد، هذه الشبكة الواسعة من الطرق تأتي لترسيخ ضم الكتلة الأكبر في وسط الضفة ضمن "خطة القدس الكبرى" والتي بموجبها تضم إسرائيل نحو 10 إلى 13% من مساحة الضفة الغربية، عبر ضم الكتلة الاستيطانية "معاليه أدوميم" بمنطقتها الصناعية ونفوذها الذي يمتد حتى حدود البحر الميت.

وفي سياق القوانين العنصرية، صادق الكنيست اﻹسرائيلي بالقراءة الأولى على مشروع قانون القومية الذي يعتبر "إسرائيل" دولة لليهود ويحدد القدس عاصمة لها، كما يحدد رموز الدولة ويقضي باستخدام التاريخ العبري في المعاملات الرسمية، وينتقص مشروع القرار من مكانة العربية ويحولها من لغة رسمية إلى لغة ذات مكانة خاصة، كما يضفي على التجمعات اليهودية مكانة خاصة تمنع العرب من السكن فيها، وينص كذلك على أن "دولة "إسرائيل" هي البيت القومي للشعب اليهودي وأن حق تقرير المصير فيها يقتصر على" الشعب اليهودي" وحده.

وإمعانا في تشجيع حكومة إسرائيل على المضي قدما في سياستها الاستيطانية المعادية للسلام وفي تحدي القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بأنه قد يتوجه إلى القدس لافتتاح السفارة الأمريكية الجديدة هناك وهو ما ينافي تصريحات سابقة بأنه لن يشارك في الافتتاح.

ومن شأن هذا الافتتاح أن يشكل ضوءا أخضر إضافيا يشجع بلدية نير بركات ومنظمات المستوطنين ومشاريعهم الاستيطانية في المدينة وأن يشكل تصعيدا جديدا من قبل إدارة ترمب ومواقفها المعادية لحقوق ومصالح الفلسطينيين وتحديا للشرعية الدولية التي لا تعترف للاحتلال بأي سلطة على القدس، فيما بدأ السفير الأمريكي في إسرائيل دافيد فريدمان بتوجيه الدعوة للشخصيات، التي ستحضر حفل افتتاح سفارة بلاده في القدس في الرابع عشر من الشهر الجاري.

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