بدء محاكمة «بديع» و738 متهما في «فض اعتصام رابعة»

بدأت منذ قليل، محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، سماع مرافعة الدفاع فى محاكمة بديع، و738 متهمًا في القضية المعروفة بـ "فض اعتصام رابعة العدوية".



تعقد الجلسة بعضوية المستشارين فتحى الرويني، وخالد حماد، وسكرتارية ممدوح عبد الرشيد، ووليد رشاد.



وأسندت النيابة إلى المتهمين اتهامات عديدة، من بينها "تدبير تجمهر مسلح والاشتراك فيه بميدان رابعة العدوية (ميدان هشام بركات حاليًا)، وقطع الطرق، وتقييد حرية الناس فى التنقل، والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة المكلفة بفضتجمهرهم، والشروع فى القتل العمد، وتعمد تعطيل سير وسائل النقل".