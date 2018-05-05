"الرميثي": القوات المسلحة الإماراتية مدربة وفق أحدث الأنظمة

قال الفريق الركن حمد محمد ثاني الرميثي، رئيس أركان القوات المسلحة الإماراتية: "إن القوات المسلحة الإماراتية أصبحت قوة ضاربة ومدربة وفق أحدث نظم التدريب والتسليح العسكري في العالم قوة لحماية المكتسبات وصنع السلام والمساهمة في حمايته وتحقيقه على مستوى العالم كله".



جاء ذلك في كلمة له بمناسبة الذكرى الـ 42 لتوحيد القوات المسلحة الإماراتية التي توافق يوم السادس من مايو من كل عام.



وبحسب وكالة أنباء الإمارات "وام" فقد أوضح "الرميثي" في كلمته أن قوات الإمارات المسلحة أثبتت جدارتها واحترافيتها العالية في العديد من المهمات التي قامت بها سواء في مساعدة الأشقاء أو في حفظ السلام الدولي وتقديم المساعدة في مناطق الكوارث والنزاعات في العديد من مناطق العالم، فكوّنت صورة مشرفة للإنسان الإماراتي شهد بها الجميع.