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السبت 05/مايو/2018 - 10:47 ص

"كمال": ترميم العجلة الحربية بعد نقلها إلى المتحف الكبير

العجلة الحربية
العجلة الحربية
أش أ
dostor.org/2156900

قال الدكتور حسين كمال مدير عام الشئون الفنية للترميم بالمتحف الكبير إن فريق العمل وثّق العجلة الحربية باستخدام الأجهزة الحديثة وتقنية التصوير ثلاثي الأبعاد قبل البدء في عملية النقل، لافتا إلى أنه سيتم إجراء أعمال الترميم الكامل لها والفحوص والتحاليل اللازمة عقب نقلها بمعامل الترميم بالمتحف الكبير.

وبدأ موكب نقل العجلة الحربية السادسة والأخيرة للملك توت عنخ آمون فى التحرك من المتحف الحربي بقلعة صلاح الدين الأيوبي، بمصاحبة الموسيقى العسكرية، إلى المتحف المصري الكبير بميدان الرماية بالجيزة، وسط إجراءات أمنية مشددة بما يضمن الحفاظ على القطعة الأثرية.

ومن جانبه، أكد عيسى زيدان مدير عام الترميم الأولى ونقل الآثار بالمتحف أن فريق العمل المصري وضع خطة علمية لعملية التغليف وتأمين العجلة واختيار مسار الطريق الآمن لها لنزولها من مكان عرضها بالمتحف الحربي بالقلعة وخروجها بأمان.

وأشار إلى أنه تم استخدام مواد وخامات تغليف خالية من الحموضة، ووحدات معدنية ماصة للاهتزازات بالإضافة إلى استخدام الأجهزة العلمية لقياس الحرارة والرطوبة وشدة الاهتزازات في أثناء عملية النقل واستخدام حافظات للصناديق الخشبية.

وأضاف أنه تم تفكيك العجلة ووضعها فى 4 صناديق وتم حملها على 3 سيارات نصف نقل.

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