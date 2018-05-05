"السعيد": حققنا أعلى معدل نمو.. والصناعة قاطرة التنمية الحقيقة

قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إن الصناعة الوطنية تعد قاطرة النمو الاقتصادي وتنمية مصادر الدخل القومي، مشيرة إلى أن الحكومة تعول كثيرًا على قطاع الصناعة في تحقيق طفرة ملحوظة كونه من القطاعات عالية الإنتاجية وسريعة النمو.



وأضافت، خلال كلمتها بالجلسة الافتتاحية للمؤتمر الدولي لمعهد التخطيط بعنوان التصنيع والتنمية المستدامة، أنه بالارتكاز علي مستهدفات إستراتيجية التنمية المستدامة تبنت الحكومة برنامج شامل للإصلاح يستهدف إعادة الثقة في سلامة الاقتصاد الوطني من خلال إصلاح الخلل في الميزان التجاري وزيادة حجم الاحتياطي من النقد الأجنبي وتقليل عجز الموازنة ودفع عجلة النمو، لافته إلى أنه بالفعل بدأ البرنامج تؤتي ثمارها محققه معدل نمو تجاوز 5.2% خلال النصف الأول من العام المالي الحالي وهو أعلي معدل تحق منذ 8 سنوات مدفوعًا بمعدلات نمو موجبة في الاستثمار وصافي الصادرات، الأمر الذي نتج عنه انخفاض معدل البطالة إلي اقل مستوي لها منذ4 سنوات مسجل 11.3% خلال النصف الأول من العام الحالي 2017-2018.



وأشارت إلى أنه من بين المؤشرات الإيجابية نمو ميزان المعاملات الجارية وصولًا إلى 64% نتيجة نمو الصادرات السلعية وتحويلات العاملين بنسبة 29%، وإيرادات القناة بنسبة 10%، كما ارتفع صافي الاحتياطات النقدية من 14.9 مليار دولار إلى 44.6 مليار دولار في أبريل 2018 لتغطي 9 أشهر واردات سلعية بعد أن كانت أقصى فترة للتغطية لا تتعدى 3 أشهر كما انخفض عجز الموازنة إلى 4.2 من الناتج المحلي النصف الأمل من العام المالي الحالي.