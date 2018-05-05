القاهرة : السبت 05 مايو 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
04:47 م

بكين تطلق القمر الصناعي «أبستار 6» لخدمات الاتصالات
04:20 م

تحديث "واتس آب" يهز عرش تطبيقات منافسيه

02:50 م

حسن راتب يُهدى قلادة جامعة سيناء إلى الدكتورة إيناس عبدالدايم
04:47 ص

وزير الإعلام اليمني: الحوثيون يثبتون كل يوم أنهم مجرد عصابة
10:46 م

ماذا حدث لـ«نوبل»؟.. تفاصيل الأزمة الكبرى للجائزة العالمية

10:30 م

اللجنة الانتخابية بتركيا تطلب 100 ألف توقيع في 6 أيام من مرشحي الرئاسة
07:41 م

«فودافون»: 10 مليارات جنيه حجم استثماراتنا خلال 3 أعوام في مصر
11:12 ص

بالصور.. انقلاب سيارة نقل بمقطورة على طريق «ميت غمر- المنصورة»
08:00 ص

الأرصاد: طقس اليوم شديد الحرارة.. والقاهرة 38 درجة
12:23 ص

اليوم.. التنمية المحلية تواصل تنفيذ قرارات الإزالة بحي السلام
08:48 م

مقتل خبيري صواريخ إيراني ولبناني في هجوم للتحالف باليمن
08:41 م

غدًا.. محاكمة حسن مالك في قضية تمويل الإرهاب
سياسي
السبت 05/مايو/2018 - 10:43 ص

اليوم.. "التجمع" يعتمد لائحته ويبحث قرارات الحكومة والموازنة

حزب التجمع
حزب التجمع
سعيدة عامر
dostor.org/2156895

تعقد الأمانة العامة لحزب "التجمع"، بعد قليل، اجتماعًا لاعتماد لائحة النظام الأساسي للحزب وإقرارها، كما يبحث الاجتماع كذلك الوضع الاقتصادي في البلاد على ضوء الموازنة الجديدة للدولة.

وقال عبد الله أبو الفتوح، أمين تنظيم حزب التجمع، لـ"الدستور" إن الحزب سيبحث كذلك القرارات العشوائية التي تصدرها الحكومة مثل قرار وزير التعليم بتعريب الدراسة بالمدارس التجريبية ورؤيته لتطوير التعليم، بالإضافة لقرار وزير الزراعة بتقليص مساحة الأرز المنزرعة، وفرض ضرائب على "عربات المأكولات"، واصفًا هذه القرارات بأنها أضرت بالمواطنين.

وأشار أبو الفتوح إلى أن الحزب سبق وعقد مؤتمرًا طارئًا أقر اللائحة وأضاف عليها بعض التعديلات وفوض الأمانة العامة لصياغتها، وشكلت لجنة أعادت صياغة المواد محل التعديل وعُرضت في اجتماع المكتب السياسي والأمانة المركزية الذين أقروا هذه التعديلات على أن تُعتمد اليوم من الأمانة العامة بشكل نهائي وتصدر.

وأوضح أنه تم الاستقرار على صياغة نهائية لهذه التعديلات، بحيث تنص المادة الثامنة على أنه لا يحق لأى عضو البقاء في موقعه أكثر من دورتين متتاليتين بدءا من رئيس الحزب إلى أمين المحافظة، على أن تكون الدورة 5 سنوات بدلًا من أربع.

كما أقرت اللائحة المعدلة حظر اتخاذ أى قرار فيما يتعلق بالتحالفات السياسية أو الاندماجات الحزبية إلا بقرار من المؤتمر العام.

اقرأ أيضًا
منذ أقل من شهر

وزير الخارجية الأسبق: موقفنا ثابت ضد أي عمل عسكرى بسوريا

منذ أقل من شهرين

متى تنتهي مدة السيسي في ولايته الأولى؟

منذ أقل من شهرين

حلقات الرقص تُغلق شارع الهرم مروريًّا

منذ أقل من شهرين

مشيرة خطاب: «هنتخب السيسي» لاستكمال إصلاح التعليم في مصر

منذ أقل من شهرين

فيديو.. مصريون أمام اللجان في قطر: «قالوا إبه علينا دولا»

منذ أكثر من شهرين

غدًا.. حملة «موسى» تعقد اجتمًاعا مع شيوخ القبائل العربية

الآن

«الأرصاد»: انخفاض ملحوظ فى الحرارة اليوم.. والقاهرة 31 درجة

17.68 جنيه.. سعر الدولار فى شركات الصرافة.. اليوم

اليوم.. «خطة النواب» تبدأ مناقشة الموازنة بحضور 5 وزراء

اليوم.. محاكمة «بديع» و738 آخرين فى قضية «فض رابعة»

الأكثر قراءة

مدافع «ليفربول» يكشف سرا «صادما» عن محمد صلاح: «ليس هو نفسه»

القبض على 14 شخصًا فى الهند بعد اغتصاب جماعي لفتاة وحرقها حية

أسرة «مبارك» تحتفل بعيد ميلاده الـ90 في مصر الجديدة

ضبط كنز أثرى بحوزة موظف فى المنيا

ألبومات الصور

بدء مؤتمر مديرو المرور بمدينة نصر

"عليه العوض".. عرض مسرحى بقصر ثقافة أسيوط (صور)

رئيس مدينة المحلة: الانتهاء من جميع أعمال الرصف قريبًا

أول مباراة للأهلي في إفريقيا: تعادل سلبي مع الترجي

نجم الساعة

محمد صلاح يكشف عن مثله الأعلى فى الكرة العالمية

ads
الأكثر قراءة

مدافع «ليفربول» يكشف سرا «صادما» عن محمد صلاح: «ليس هو نفسه»

القبض على 14 شخصًا فى الهند بعد اغتصاب جماعي لفتاة وحرقها حية

أسرة «مبارك» تحتفل بعيد ميلاده الـ90 في مصر الجديدة

ضبط كنز أثرى بحوزة موظف فى المنيا

كشكول

شيخ الأزهر يلتقي بأعضاء جمعية الوئام في سنغافورة

مجلس جامعة القاهرة يقر قبول 24 ألفأ و225 طالب وطالبة بالكليات في العام الجامعي المقبل

مد ثروت يشارك في أحتفال جامعة عين شمس باليوم العالمى لغسيل الأيدى

مساعد وزير التعليم يعلق على "تكذيب زيادة رواتب المعلمين"

جامعة الإسكندرية تنظم قافلة طبية لكفر الدوار

الأمصار

نشرة أخبار «الأمصار» المسائية

تيار المردة يتهم الرئيس اللبناني بالتدخل لصالح «الوطني الحر​»

حدث في مثل هذا اليوم

الحياء الكروي يسيطر على مباراة الأهلي والترجي طيلة 97 دقيقة

تناول هذه الأطعمة أثناء العمل فهي تخفف التوتر

ads
منوعات

"ناسا" تطلق اليوم أول مسبار لها لدراسة المريخ من الداخل

"واتس آب" على رحلات الخطوط الجوية السعودیة مجانا

الحكومة لم تضع نظامًا لـ«رعاية المسنين».. عجوز صينى يعرض نفسه للتبنى

ولاد الكار

«حسن»: مصر تشهد اصطفافًا كبيرًا خلف القيادة السياسية لمواجهة الإرهاب

الصحة

"الصحة العالمية" توصي بالحد من تناول الدهون المشبعة

الدستور على فيسبوك