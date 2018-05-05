اليوم.. "التجمع" يعتمد لائحته ويبحث قرارات الحكومة والموازنة

تعقد الأمانة العامة لحزب "التجمع"، بعد قليل، اجتماعًا لاعتماد لائحة النظام الأساسي للحزب وإقرارها، كما يبحث الاجتماع كذلك الوضع الاقتصادي في البلاد على ضوء الموازنة الجديدة للدولة.



وقال عبد الله أبو الفتوح، أمين تنظيم حزب التجمع، لـ"الدستور" إن الحزب سيبحث كذلك القرارات العشوائية التي تصدرها الحكومة مثل قرار وزير التعليم بتعريب الدراسة بالمدارس التجريبية ورؤيته لتطوير التعليم، بالإضافة لقرار وزير الزراعة بتقليص مساحة الأرز المنزرعة، وفرض ضرائب على "عربات المأكولات"، واصفًا هذه القرارات بأنها أضرت بالمواطنين.



وأشار أبو الفتوح إلى أن الحزب سبق وعقد مؤتمرًا طارئًا أقر اللائحة وأضاف عليها بعض التعديلات وفوض الأمانة العامة لصياغتها، وشكلت لجنة أعادت صياغة المواد محل التعديل وعُرضت في اجتماع المكتب السياسي والأمانة المركزية الذين أقروا هذه التعديلات على أن تُعتمد اليوم من الأمانة العامة بشكل نهائي وتصدر.



وأوضح أنه تم الاستقرار على صياغة نهائية لهذه التعديلات، بحيث تنص المادة الثامنة على أنه لا يحق لأى عضو البقاء في موقعه أكثر من دورتين متتاليتين بدءا من رئيس الحزب إلى أمين المحافظة، على أن تكون الدورة 5 سنوات بدلًا من أربع.



كما أقرت اللائحة المعدلة حظر اتخاذ أى قرار فيما يتعلق بالتحالفات السياسية أو الاندماجات الحزبية إلا بقرار من المؤتمر العام.