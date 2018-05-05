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السبت 05/مايو/2018 - 10:42 ص

«المركزي الروسي»: زيادة حصة الأصول الأجنبية إلى 45.8%

البنك المركزي الروسي
البنك المركزي الروسي
الدستور
dostor.org/2156894

قال البنك المركزي الروسي، إن حصة أصوله الأجنبية بالدولار الأمريكي زادت إلى 45.8 % بحلول أول يناير 2018، من 40.4 % قبل عام.

وأضاف أن حصة أصوله الأجنبية باليورو تراجعت إلى 21.7 % من 32.2 % في أول يناير 2017.

وفي الأول من يناير 2018 كان الذهب يشكل 17.3% من أصول البنك المركزي الروسي في حين بلغت حصة الجنيه الاسترليني 8.3%. وشكلت عملات أخرى 7%.

وفي نهاية عام 2017 بلغت القيمة الإجمالية لأصول البنك المركزي من العملات الأجنبية والذهب 437.8 مليار دولار.

وعلى مدار العام الماضي زاد المركزي الروسي احتياطياته من الذهب بمقدار 220 طنا ليصل حجمها الإجمالي إلى 1808 أطنان بحلول 31 ديسمبر 2017.

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