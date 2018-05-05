" الأشقر": نستخدم أحدث التقنيات لتطوير منظومة العمل

قال اللواء عصمت الأشقر، مساعد وزير الداخلية للمرور، إن الوزارة تحرص على تنظيم المؤتمر سنويًا، موضحًا أنه لاسبيل سوى الالتزام والإخلاص ومواكبة التطور التكنولوجي للحفاظ على سلامة المواطنين والنهوض بمنظومة العمل المروري.



وأضاف خلال فاعليات مؤتمر مديري إدارات المرور التاسع عشر، بأن قضايا ومشكلات المرور تحظى باهتمام بالغ من اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية، والقيادة السياسية، للتحقيق الانضباط المروري، ويبذل قطاع الشرطة المتخصصة بوزارة الداخلية والجهات المعنية بالوزارة جهودًا مضنيه للنهوض بمنظومة العمل.



وأشار إلى استخدام التقنيات الحديثة في المرور ساعد في النهوض بالمنظومة التكنولوجية على غرار الدول المتقدمة، ويجرى إصدار قانون المرور الجديد.



وأشار "الأشقر" إلى أنه يتقدم بالتحية إلى شهداء القوات المسلحة والشرطة وخبراء المرور السابقين لاستفادتهم من خبراتهم في تطوير منظومة العمل.



وحضر المؤتمر اللواء عصمت الأشقر، مساعد وزير الداخلية للمرور، ومديري إدارات المرور بمديريات الأمن وخبراء من مختلف التخصصات في الشأن المروري تنفيذًا لتوجيهات وزير الداخلية.



ويسعى المؤتمر لايجاد آليات جذرية للمنظومة المرورية وجهود تكاتف أجهزة الدولة في تخطيط الطرق ومنع الحوادث ونشر الوعي المروري ومحاربة السلوكيات الخاطئة، وتعزيز الاعتماد على الوسائل التكنولوجية في منظومة العمل.