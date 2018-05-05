الاثنين.. "العربي الناصري" يطلق حملة شعبية لمواجهة الغلاء

أعلن نبيل زكي، عضو المكتب السياسي لحزب "التجمع"، عن إطلاق حملة شعبية للعدالة الاجتماعية لمواجهة الغلاء، بحضور رؤساء 6 أحزاب، وذلك من خلال مؤتمر صحفي يعقد صباح يوم الاثنين المقبل، بمقر الحزب الناصري.



وأضاف زكي، في تصريحات لـ"الدستور"، أن الأحزاب الستة تتمثل في" التجمع، والاشتراكي المصري، والشيوعي المصري، والتحالف الشعبي، والكرامة، والعربي الناصري".



وأشار عضو المكتب السياسي للحزب إلى أن المؤتمر يهدف إلى إعلان الأحزاب الستة عن سياساتها البديلة للقرارات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة بتعويم الجنيه، ومتابعة احتكار التجار للسلع وإيجاد خطط بديلة، على أن يتم تقديمها لمجلس النواب من أجل تخفيف معاناة المواطنين.