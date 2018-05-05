مجدي أنور: قانون المرورالجديد سيحل كل مشاكل مصر

قال اللواء مجدي أنور، رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للطرق، "أدام قانون المرور الجديد أخد وقتًا وتشاورا كبيرا".



وأشار إلى، أن هذا القانون الجديد لو تم تطبيقه جيدًا سيحل كل المشاكل المرورية.



وأوضح، أن هناك بعض مواد القانون لا يمكن تطبيقها.



تابع، أنه سيتم تطبيق منظومة النقل الذكي، وتنفيذه يحتاج إلى تنسيق كامل.



ويشارك بالمؤتمر جميع مديرى إدارات المرور على مستوى الجمهورية، لمناقشة نشر الوعى المرورى، والتركيز على دور المؤسسات التربوية للنهوض بالسلوك المرورى، بدار الضيافة فى مدينة نصر.

