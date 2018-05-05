حبس عاطل انتحل صفة صحفى للنصب على المواطنيين بالأميرية

قررت نيابة الأميرية الجزئية، حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامة بانتحال صفة صحفى للنصب على المواطنيين بمنطقة الأميرية.



وكشفت تحقيقات النيابة أنه عقب ورود معلومات لمباحث قسم شرطة الأميرية من صاحب معرض سيارات مفادها قيام السيد ع،46 سنة، عاطل باستئجار سيارة من المعرض، وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردده أسفرت أحدها عن ضبطه حال استقلاله السيارة، وعثر بحوزته على 5 كارنيهات باسمه وصورته منسوب إصدارهم (للنقابة العامة للصحافة والاعلام اتحاد الاذاعة والتليفزيون، و2 كرنية من جرائد خاصة، مركز الإسعاف) وجميعهم "مزورين "، و4 صور ضوئية لجوازات سفر بأسماء مختلفة، 2 هاتف محمول.



بمواجهته بالأحكام الصادرة ضده أقر بها واعترف بحيازته للمضبوطات بقصد استخدامها فى أعمال النصب على المواطنين عقب إيهامهم بقدرته على توفير فرص عمل لهم بالمملكة العربية السعودية، بموسم الحج وتمكينهم من أداء فريضة الحج مقابل مبلغ 6500 جنيه من كل منهم.



وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.