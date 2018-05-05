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السبت 05/مايو/2018 - 10:35 ص

ضبط سائق بحوزته 16 طربة "حشيش" بالبحيرة

حشيش
حشيش
أيمن بدر
dostor.org/2156884

ألقي ضباط المباحث بقسم شرطة وادي النطرون بمحافظة البحيرة، القبض علي سائق بحوزته 16 طربة لمخدر الحشيش، بقصد الاتجار بنطاق دائرة مركز وادي النطرون.

تلقي اللواء علاء الدين عبد الفتاح، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من الرائد محمد حنفي، رئيس مباحث مركز شرطة وادى النطرون، يفيد بضبط " و.ع.ع " 35 سنه، سائق، ومقيم حي الزهور بوادى النطرون، وبحوزته 16 طربة لمخدر الحشيش، تزن حوالى 4 كيلو جرام، مبلغ مالي حوالي 715 جنيها، هاتف محمول " بقصد الإتجار ".

وتحرر المحضر اللازم، وجاري العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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