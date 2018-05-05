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الصحة
السبت 05/مايو/2018 - 10:34 ص

"الصحة العالمية" توصي بالحد من تناول الدهون المشبعة

الصحة العالمية
الصحة العالمية
الدستور
dostor.org/2156882

طالبت منظمة الصحة العالمية WHO، البالغين والأطفال ألا يتناولوا أكثر من 10% من السعرات الحرارية اليومية في شكل دهون مشبعة، مثل الموجودة في اللحم والزبد و1% فقط من الدهون المتحولة، وذلك للحد من خطر الإصابة بأمراض القلب.

وتستهدف المنظمة الحد من الإصابة بالأمراض غير المعدية، وعلى رأسها أمراض القلب، التي يعتقد أنها مسؤولة عن 72% من عدد الوفيات السنوية في العالم، والذي يبلغ نحو 54.7 مليون حالة وفاة، وكثير منها قبل سن السبعين عامًا.

وقال ﻓﺮاﻧﺴﻴﺴﻜﻮ ﺑﺮاﻧﻜﺎ، ﻣﺪﻳﺮ إدارة اﻟﺘﻐﺬﻳﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺼﺤﺔ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ بمنظمة الصحة العالمية: تعد الأنظمة الغذائية التي تتضمن أحماضًا دهنية مشبعة ومتحولة مصدر قلق خاص، لأن تناولها بمعدلات كبيرة مرتبط بزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، وأن توصيات المنظمة تعتمد على أدلة علمية تم التوصل إليها بعد دراسة استمرت 15 عامًا.

وتوجد الدهون المشبعة في أطعمة من مصادر حيوانية مثل الزبد وحليب الأبقار واللحم والسلمون وصفار البيض، وأيضًا في بعض المنتجات المستخلصة من نباتات مثل الشيكولاته وزبدة الكاكاو وجوز الهند وزيت النخيل.

أما الدهون المتحولة فموجودة بشكل طبيعي في اللحوم ومنتجات الألبان، ولكن مصدرها الرئيسي صناعي وتوجد في الأطعمة المخبوزة والمقلية مثل البطاطا (البطاطس) والدوناتس والمقرمشات والزيوت المهدرجة جزئيًا، والدهون التي تستخدمها عادة المطاعم والباعة الجائلون.

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"الصحة العالمية" توصي بالحد من تناول الدهون المشبعة

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