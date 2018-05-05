"الدجوي": وزير الداخلية حريص على تطوير المرور حفاظا على المواطنين

قال اللواء علاء الدجوي، مساعد الوزير لقطاع الشرطة المتخصصة، في مؤتمر مديرو المرور الـ19 تحت عنوان التطور المروري وأثره على المواطن، بحضور اللواء عصمت الأشقر، مدير الإدارة العامة للمرور، برعاية وزير الداخلية، مجدي عبد الغفار.



أشار الدجوي، أن وزير الداخلية يقدم كل العون لتطوير المنظومة المرورية، حفاظا على حياة المواطنين من خلال تقليل معدل الحوادث.



ويشارك بالمؤتمر جميع مديرى إدارات المرور على مستوى الجمهورية، لمناقشة نشر الوعى المرورى، والتركيز على دور المؤسسات التربوية للنهوض بالسلوك المرورى، بدار الضيافة فى مدينة نصر.

