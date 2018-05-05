الفيوم تستقبل وزيرا التموين والزراعة بـ«الطبل»

وصل منذ قليل، الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور عبد المنعم البنا، وزير الزراعة، إلى محافظة الفيوم، في جولة تفقدية للوقوف على ما تم في موسم توريد القمح.



واستقبل وزيرا التموين والزراعة، بالطبل البلدي والمزمار، بحضور الدكتور جمال سامي، محافظ الفيوم.



ويتابع وزيرا التموين والزراعة، خلال جولتهما، مدى جاهزية الصوامع والشون لاستقبال القمح، والاستماع إلى آراء المزارعين حول عملية التوريد، كما يشارك في الجولة عدد من قيادات الشركة القابضة للصناعات الغذائية وشركات الصوامع.