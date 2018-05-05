اليوم.. منتقدو "ماكرون" يعتزمون تنظيم مظاهرات ضده في باريس

يعتزم منتقدو الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وسياساته تنظيم مظاهرات، اليوم السبت في باريس، قبل الذكرى الأولى لانتخابه.



وأشار عدة آلاف بالفعل في صفحتهم على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" إلى أنهم يعتزمون المشاركة في المظاهرات، التي من المقرر أن تنظم ظهر اليوم في (1000 بتوقيت جرينتش).



وفي أعقاب أعمال شغب من قبل جماعة يسارية متشددة على هامش مسيرات "عيد العمال التقليدية" التي نظمتها نقابات عمالية في باريس أوائل الاسبوع، ذكرت الشرطة أنها عززت الأمن، بنشر ألفي رجل شرطة اليوم السبت.



ويقول منتقدو ماكرون إن إصلاحاته الاقتصادية والاجتماعية تدعم الشركات والأثرياء في المجتمع.



ويصف المنظمون بسخرية مظاهرتهم بأنه "احتفال ماكرون وعالمه".



وتنتقد الحكومة المظاهرة، على خلفية أعمال شغب وقعت في عيد العمال، لكن السياسي اليساري، جان لوك ميلنشون رد بأن ماكرون "لا يمكن أن يتحمل أى معارضة".



وكان عضو في حزب "حركة فرنسا الأبية"، التي يترأسها ميلنشون قد دعا إلى مظاهرات اليوم السبت.



وتحتفل فرنسا بعد غد الاثنين بمرور عام على انتخاب "ماكرون" رئيسًا للبلاد.