كيف يستقبل الجامع الأزهر شهر رمضان؟

يستقبل الجامع الأزهر العريق، بعد ترميمه، شهر رمضان المعظم من خلال عدة برامج ومسابقات يطلقها على مدار 30 يومًا، حيث وضع خريطة تتضمن العديد من المسابقات وصلاة التراويح والتهجد.



يرصد "الدستور" خلال السطور القادمة خريطة الجامع الأزهر خلال شهر رمضان الكريم.



إقامة الشعائر

يقيم الجامع الأزهر كإحدى الشعائر الأساسية به "صلاة التراويح" بعدد 20 ركعة، الركعات الثماني الأولى براوية "حفصة عن عاصم"، وباقي الركعات براوية أخرى من الراويات العشر المتواترة، على أن تتم الختمة الأولى ليلة السابع والعشرين من شهر رمضان.



صلاة التهجد

تبدأ صلاة التهجد بالجامع الأزهر هذا العام من ليلة الخامس عشر من شهر رمضان المبارك، فى تمام الساعة 12 مساء، على أن يتم ختام القرآن الكريم ليلة 29 منه، وتكون القراءة براوية ورش عن ابن نافع المدنى.



الدروس العلمية

يقدم الجامع الأزهر، لزواره من شتى بلدان العالم الإسلامى فى رمضان، العديد من الحلقات العلمية والدروس، فعقب صلاة الظهر تعقد دروس علمية فى رحاب الجامع الأزهر بأحد الأروقة، والمحاضرون وعاظ الأزهر الشريف، وفى صلاة العصر بمعرفة أعضاء لجنة الفتوى، وصلاة التراويح، من خلال أعضاء هيئة كبار العلماء وأعضاء هيئة التدريس بجامعة الأزهر.



مسابقات رمضانية بالجامع الأزهر

وفقًا لخطة الجامع الأزهر، لاستقبال الشهر الفضيل من هذا العام، يدشن العديد من المسابقات الرمضانية فى التنافس بين ربوع العلوم الشرعية، المسابقة الأولى: حفظ القرآن الكريم وتجويده من 4 إلى 5 مستويات، المستوى الأول: حفظ القرآن الكريم كاملا، والثانى: ثلاثة أرباع القرآن، والثالث: حفظ نصف القرآن، والأخير:حفظ ربع القرآن.



المسابقة الثانية فى السنة النبوية لـ4 مستويات، "حفظ الصحيحين، حفظ صحيح البخارى، حفظ الأربعين النووية، حفظ رياض الصالحين".



المسابقة الثالثة حول أندى الأصوات وتنقسم إلى مستويين،"أندى الأصوات فى التلاوة وأندى الأصوات فى الابتهالات".



المسابقة الرابعة: المسابقة البحثية الكبرى، ويعلن عنها فى غرة شهر شعبان على أن تقدم البحوث فى موعد أقصاه واحد رمضان، وتدفع للجنة التحكيم لمدة 10 أيام، ويتم مناقشة البحوث الفائزة بشكل معلن مع التوصية بالطبع.



والمسابقة الخامسة، جاءت بعنوان "أمير الشعراء" لاختيار أفضل الموهبين فى الشعر العربي، وتنقسم لمستويين، مستوى للكبار ومستوى للأطفال، فضلا عن تنظيم الجامع الأزهر لمسابقة أفضل مداح فى مدح خير المرسلين الحبيب المصطفى صلوات الله عليه وسلم.



ومسابقة الداعية المتميز من سن 15 إلى 25 ومسابقة أشبال الدعاة من سن 7 إلى 14 ومسابقة الدور الثقافي لا تقل المجموعة عن ثلاثة، ومسابقات "المتون" العلمية.

