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السبت 05/مايو/2018 - 10:28 ص

تقرير: مشاكل الجيش الألماني مع "يوروفايتر" أكبر من المعلنة

الجيش الألماني
الجيش الألماني
وكالات
dostor.org/2156873

كشف تقرير صحفي في ألمانيا أن المشاكل التي تواجه الجيش الألماني مع طائرات يوروفايتر القتالية، أكبر من المعلن عنها حتى الآن.

وفي تصريحات لمجموعة صحف "فونكه" الإعلامية، قال متحدث باسم وزارة الدفاع، إن قطاع الصناعة أبلغ الوزارة في مارس الماضي بشأن وقف مؤقت لتوريد قطع غيار خاصة بهذه الطائرات.

وأوضح المتحدث أن كل المعنيين بالأمر يعملون بوتيرة سريعة للتوصل إلى حل وقال " في هذا الصدد، نرى أن على قطاع الصناعة التزامًا بأن يشارك في تطوير حل سريع ودائم".

من جانبه، وصف فولفجانج هلميش، رئيس لجنة الدفاع في البرلمان "بوندستاج"، هذا الموقف بأنه "مشكلة خطيرة للغاية".

كانت مجلة "دير شبيجل" ذكرت قبل أيام قليلة أن عشر طائرات فقط من هذا الطراز، جاهزة للقيام بمهمات فعلية، وذلك بسبب مشاكل فنية في نظام الحماية الذاتية، وألمحت إلى أنه بسبب عدم توافر التسليح اللازم لهذه الطائرات، فإن عدد الطائرات التي يمكن استخدامها في الوقت الراهن، في
مهمات حقيقية، يبلغ أربع طائرات فقط.

من جانبه، أكد الجيش الألماني على وجود مشاكل فنية في الطائرات المقاتلة، لكنه لم يذكر عدد الطائرات التي تواجه هذه المشكلة، وذلك لأسباب تتعلق بالسرية، فيما وصف سلاح الجو أعداد هذه الطائرات بأنها لا يمكن تصورها.

يأتي ذلك فيما تعتزم وزيرة الدفاع الألمانية، أورزولا فون دير لاين، إعادة هيكلة الجيش الألماني بحيث يركز بشكل أكبر مجددًا على الدفاع الوطني ودفاع التحالف حلف شمال الأطلسي "ناتو" في ظل الاضطرابات المتزايدة مع روسيا.

وجاء في مسودة وثيقة "مفهوم الجيش الألماني" التي حصلت وكالة الأنباء الألمانية "د.ب.أ" على نسخة منها، أنه من المقرر إنهاء التركيز السائد منذ أعوام طويلة على المهام الخارجية، وتكريس الاهتمام بدلا من ذلك"بشكل متكافئ" بالدفاع الوطني ودفاع التحالف "حلف الأطلسي".

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