رئيس "المحلة" يشيد بعمال الغزل

حضر المحاسب أحمد عبد السميع رئيس مركز ومدينة المحله الكبرى، مؤتمر عيد العمال لجمعية عمال مصر للتنمية وحقوق الإنسان.



و أشاد رئيس المدينة بعمال شركة غزل المحله، وعمال شركة نصر المحله على الدور الفعال فى انتخابات الرئاسة، مشيرا أن هناك طفرة فى جميع المشروعات، مؤكدًا على الانتهاء من جميع اعمال الرصف خلال الفترة القادمة.



جاء ذلك بحضور المهندس حسين شفتورة رئيس مجلس إدارة شركة النصر، اللواء خالد ابو طالب مساعد رئيس فرقه المحله، والمحاسب محمد الحليبى رئيس نادى الصيد، والمهندس محمد الشرقاوي نائب رئيس المدينة، والدكتور محمد خليفه عضو مجلس النواب.