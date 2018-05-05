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السبت 05/مايو/2018 - 10:27 ص

احمد عز ينتهي من تصوير "ابو عمر المصري" باسوان

احمد عز
احمد عز
عربي السيد
dostor.org/2156871

انتهي الفنان أحمد عز من تصوير بعض مشاهد مسلسله الجديد "ابو عمر المصري" بمدينة أسوان والتي استمرت لما يقرب من أسبوع، وجمعته بالفنان الاردني منذر رياحنة.

يشارك في بطولة بجانب المسلسل، كل من فتحى عبد الوهاب، أروى جودة، أمل بوشوشة، منذر رياحنة، أحمد العوضى، عباس أبو الحسن، صبرى فواز، إيمان العاصى، أحمد بدير، محمد سلام، إيمان العاصى، أحمد بدير، محمود حجازى، محمد على رزق، محمد الشرنوبى، محمد جمعة، نادية كوندة، عارفة عبد الرسول، وإخراج أحمد خالد موسى، سيناريو وحوار مريم ناعوم، وإنتاج طارق الجناينى.

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