توصيل المياه لمنازل الأهالي بالقرى الفقيرة في الأقصر

أوضح محمد إبراهيم، رئيس مجلس إدارة جمعية "زاد" الخيرية، أن الجمعية انتهت من توصيل 4 وصلات مياه للأهالى بقرية الغرز بأرمنت، تخدم الوصلة الواحدة من 4 إلى 5 أفراد وتكلفتها 4000 جنيه، ومن خلال التنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي يتم تقسيط المبلغ.



وكذلك وزعت جمعية زاد الخيرية 5 رحلات عمرة للأمهات بمناسبة مرور عامين على افتتاح البيت الكبير بالأقصر.



وأضاف إبراهيم أن الجمعية تستهدف هذا العام أيضا خلال شهر رمضان إفطار 30 ألف صائم بمعدل 1000 صائم يوميًا ضمن برنامج "طبق الخير"؛ حيث توزع الوجبات على الأسر الفقيرة والمستشفيات، مشيرًا إلى أن الجمعية تعمل تحت إشراف ورقابة وتوجيه مديرية التضامن الاجتماعي ورعاية محمد بدر محافظ الأقصر.



وفى سياق متصل، أكد وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالأقصر، أنه يتم متابعة أعمال الجمعيات الأهلية والخيرية وتوجيهها للقرى الأكثر فقرًا لضمان تحقيق المعيشة الكريمة والتكافل الاجتماعى للفئات الأكثر احتياجًا.



جاء ذلك فى إطار استعدادات محافظة الأقصر لشهر رمضان المبارك، من خلال التنسيق بين مديرية التضامن الاجتماعى والجمعيات الأهلية والخيرية لتفعيل دورها الاجتماعي طوال شهر رمضان المبارك.