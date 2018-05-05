حبس مقاول هارب من دفع 3 ملايين جنيه غرامات بالشرابية

قررت نيابة الشرابية الجزئية، حبس مقاول هارب من دفع 3 ملايين جنيه، غرامات 4 أيام علي ذمة التحقيقات، وكلّفت النيابة بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.



كانت مباحث القاهرة قد ألقت القبض على مقاول هارب من دفع 3 ملايين جنيه غرامات بالشرابية.



وتمكنت قوة أمنية من مباحث قسم شرطة الشرابية، من ضبط "جمال. أ"، 48 سنه، مقاول، والمطلوب التنفيذ عليه في القضيتين، أرقام 2568 لسنه، 2013 م الشرابية " مباني "، و6708 لسنه 2013م، الشرابية " مباني "، والمقضي فيهما بغرامة مستحقة بلغت 3 مليون و272 ألف جنيه.