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السبت 05/مايو/2018 - 10:26 ص

ننشر الخريطة البرامجية لـ«راديو إف إم» فى رمضان

ننشر الخريطة البرامجية
دعاء عبد المقصود
dostor.org/2156868

أعلن راديو Fm عن الخريطة البرامجية الجديدة له، التي ينافس بها في شهر رمضان المبارك، حيث تضم عددًا كبيرًا من البرامج الإذاعية، التي سيقدمها مذيعو الرديو، بالإضافة إلى عدد من المسلسلات الإذاعية.

يقدم تامر بشير برنامج «التوصيلة»، ويعتمد على استضافة النجوم في سيارته، ويتحدثون خلال الطريق عن ذكريات النجم وعلاقته بالسيارات ودورها في حياته ومشواره الفني وذكرياته مع الطرق وإظهار جانب مختلف في حياة كل فنان، ويذاع الساعة 4:20 قبل الإفطار.

وتقدم يارا الجندي برنامج «ع السفرة»، الذي يذاع الساعة 4:15 قبل الإفطار، وتقوم فكرة البرنامج على استضافة شيف مختلف في كل حلقة يقوم بإعداد أكلات صحية وشهية، ويقدم أفكارًا لأكلات سهلة وسريعة بأبسط المقادير لتجهيز الفطار والسحور في رمضان.

وتقدم مريم أمين برنامج «حكايتها»، في الخامسة قبل الفطار، ويتحدث عن 30 شخصية نسائية مؤثرة في مجالات مختلفة، ويسرد حكاية كل شخصية من جوانبها التي لم يسبق وسلط عليها الضوء.

أما زهرة رامي فتقدم برنامج «سيرة الحبايب»، يوميا الساعة 9:30 مساء، يتناول البرنامج حياة الفنانين أو الشخصيات العامة المؤثرة الذين رحلوا، ويستعرض سيرتهم من خلال استضافة ذويهم أو أبنائهم أو أقرب المقربين، والحديث عنهم من وجهة نظر شخصية من عاشرهم.

وتقدم آية عبدالعاطي الساعة 5:50 قبل الإفطار ببرنامج «وقت وآذان»، ويتناول حكاية 30 مسجدًا ويسرد كل حلقة تاريخه وحكايته والقصص التاريخية المرتبطة به.

كما يقدم كريم خطاب مشاركة منتخب مصر في كأس العالم بروسيا بعد غياب 28 عامًا، حيث يقدم برنامج «حواديت المونديال»، ويذاع يوميا الساعة 5:40، ويستضيف كريم نجوم الكرة المصرية من الأجيال المختلفة للحديث عن كأس العالم والتصفيات وذكرياتهم مع المنتخب المصري في المباريات المختلفة.

ويقدم الإعلامى يوسف الحسيني برنامج «حجر الأساس» على نجوم fm في رمضان، يوميًا من 10 إلى 12 مساء، يعتمد على استضافة ضيف مختلف في كل حلقة؛ لرصد سر الجدل المستمر بين العلم والدين، كما يلقى نظرة على القضايا والموضوعات العلمية والحياتية وطرح وجهات النظر المختلفة.

أما شريف مدكور فيقدم برنامج «أكلة ملوكي»، الساعة 4:00 قبل الإفطار، ويسرد في كل حلقة قصة حياة ملك أو ملكة والمشترك بينهم وهو حب الأكل، ويتحدث عن أكلاتهم المفضلة ومقاديرها وطريقة طهيها.

وتقدم رنا النجار وسارة خطاب وفريدة الخادم «اعرف صاحبك» على نجوم FM في رمضان، وهو اسم البرنامج الذي تقدمه الثلاثي النسائي فريدة الخادم ورنا خطاب وسارة النجار، من 9 إلى 11 صباحًا، وهو برنامج مسابقات يعتمد على استضافة 4 متسابقين في كل حلقة، وكل مجموعة مكونة من شخصين، ومن المفترض أن يكونوا أصدقاء وعلى معرفة جيدة ببعض، ويتم اختبار مدى التوافق بينهم من خلال طرح عدد من الأسئلة عليهم بجانب أسئلة المعلومات العامة والألعاب.

ويقدم الكاتب الصحفي والإعلامي إبراهيم عيسى، برنامج «وشوش» يوميًا الساعة 5:30، ويقوم على تحليل قصص نجاح الشخصيات التي أثرت في وجدان المصريين بأعمالهم سواء كانت سياسية أو رياضية أو فنية أو أدبية بشكل مكثف في المعلومات وبطريقة حكي مبسطة وسلسة، والبرنامج يحلل قصص نجاح الشخصيات التي أثرت في وجدان المصريين بأعمالهم سواءً كانت سياسية أو رياضية أو فنية أو أدبية بشكل مكثف في المعلومات بطريقة حكي سلسة وبسيطة.

كما يقدم الإعلامى عمرو الليثي برنامج «رمضان الخير»، على نجوم FM في رمضان، للعام الثاني على التوالي.

ننشر الخريطة البرامجية لـ«راديو إف إم» فى رمضان
ننشر الخريطة البرامجية لـ«راديو إف إم» فى رمضان
ننشر الخريطة البرامجية لـ«راديو إف إم» فى رمضان
ننشر الخريطة البرامجية لـ«راديو إف إم» فى رمضان
ننشر الخريطة البرامجية لـ«راديو إف إم» فى رمضان
ننشر الخريطة البرامجية لـ«راديو إف إم» فى رمضان
ننشر الخريطة البرامجية لـ«راديو إف إم» فى رمضان
ننشر الخريطة البرامجية لـ«راديو إف إم» فى رمضان
ننشر الخريطة البرامجية لـ«راديو إف إم» فى رمضان
ننشر الخريطة البرامجية لـ«راديو إف إم» فى رمضان
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