"الأشقر": المنظومة المرورية شهدت تطورًا تكنولوجيًا كبيرًا

قال اللواء عصمت الأشقر، مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة للمرور، في كلمته بمؤتمر مديرو المرور الـ19 بحضور مديري عموم المرور، تحت عنوان "التطور المروري وأثره على المواطن، أن تحية أرواح شهداء الشرطة أمر واجب.



أشاد، بجهود مديرو المرور، في الحفاظ على الحالة المرورية، ويثمن جهودهم في ذلك.



وأشار إلى، أن إدارات المرور حريصة على مواكبة التطور المروري للتسهيل على المواطنين والنهوض بالمنظومة المرورية.



أضاف الأشقر، أن مشكلات المرور تحظي باهتمام بالغ لدي القيادة السياسية ووزير الداخلية، وأن المرور يحظي باهتمام كبير من جانب قطاع الشرطة المتخصصة.



أكد، أن وزارة الداخلية بذلت مجهودا جبارا في تطوير المنظومة المرورية الكترونيا فضلا عن عرض عدد من المشروعات المتطورة لمواكبة التكنولوجيا المرورية في الدول المتقدمة.