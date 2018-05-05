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السبت 05/مايو/2018 - 09:15 ص

الاثنين.. وزيرة الثقافة تكرم فريق عمل «ولاد البلد»

وزيرة الثقافة
وزيرة الثقافة
أ ش أ
dostor.org/2156776

قال الفنان إسماعيل مختار، رئيس البيت الفني للمسرح، إن الفنانة الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، ستكرم فريق عمل «ولاد البلد» من إنتاج فرقة المسرح الحديث التابعة للبيت الفني للمسرح في احتفالية خاصة مساء بعد غد على مسرح السلام في شارع قصر العيني.

وأعرب الفنان أشرف طلبة، مدير فرقة المسرح الحديث، عن سعادته بهذا التكريم الذي يأتي بعد نجاح العرض جماهيريا ونقديا خلال عرضه في القاهرة والمحافظات.

والعرض وصل إلى المناطق الحدودية من خلال تقديمه بعدة مدن منها حلاليب وشلاتين، وهو أول عرض مسرحي يعرض في هذه المنطقة، كما جال في محافظات أسيوط، والأقصر، والبحر الأحمر، وقنا، وجنوب سيناء، وغيرها من المحافظات، حيث يعتبر العرض أكثر عروض البيت الفنى تجولا بالمحافظات هذا الموسم.

يتضمن برنامج الحفل فيلما تسجيليا عن محطات العرض في المحافظات يعقبه تكريم القائمين عليه، وهم فريق عمل العرض بالكامل، بالإضافة إلى مجموعة القيادات من المؤسسات المختلفة التي ساهمت في ظهور العرض ووصوله إلى المحافظات على رأسهم الدكتور أحمد عواض، رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، والفنان أحمد الشافعي، رئيس الإدارة المركزية للشئون الفنية بالهيئة العامة لقصور الثقافة، والدكتورة أمل جمال، رئيس الإدارة المركزية للبرامج الثقافية بوزارة الشباب والرياضة، والأستاذة نجوى صلاح، مدير عام البرامج الثقافية بوزارة الشباب والرياضة، والإعلامي محمد فتحي، رئيس مجلس أمناء مؤسسة «اسمعونا».

يذكر أن «ولاد البلد» يتناول قضايا عدة من خلال لوحات فنية تتضمن مشكلات اجتماعية واقتصادية وبطولات جنود الجيش والشرطة على الحدود.

العرض من تأليف مصطفي سليم، وبطولة مجموعة من شباب الفنانين منهم شادى أسعد، وائل مصطفي، عبدالعزيز التوني، آية جمال، شروق، ضحى محمد، رنا، إبراهيم طلبة، محمد صالح،عادل يوسف، أمير عز، أحمد مجدي، أمير الصم، محمود فتحي، ياسر رفاعي، تأليف موسيقى وألحان حازم الكفراوى، أزياء أميرة صابر، استعراضات فاروق جعفر، مادة فيلمية دنيا أمين وبيشوى شوقي، إخراج محمد الشرقاوي.

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