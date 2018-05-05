عضو بـ«الفيدرالى» يتوقع تراجع البطالة إلى 3.5%

يتوقع عضو بالاحتياطي الفيدرالي، وجود فرصة جيدة لتراجع نسبة البطالة إلى مستوى 3.5%، مضيفا أن التضخم قد يتجاوز المستهدف من قبل البنك عند 2%.



وكان تقرير الوظائف الشهري الصادر اليوم كشف تراجع معدل البطالة خلال الشهر الماضي إلى مستوى 3.9% وهو الأدنى منذ ما يقرب من 18 عاما.



وقال «جون ويليامز»، رئيس الاحتياطي الفيدرالي في «سان فرانسسكو»، إن الاحتياطي الفيدرالي يريد دعم اعتقاده بأن مستوى 2% هو متوسط المعدل المستهدف من قبل البنك، أي أن الهدف قد يكون أعلى أو قليلًا من هذا المستوى.



وكان الاحتياطي الفيدرالي أبقى على أسعار الفائدة دون تغيير لتتراوح بين 1.50% و1.75%، بعد أن قرر زيادتها للمرة الأولى في مارس الماضي.