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السبت 05/مايو/2018 - 09:15 ص

عضو بـ«الفيدرالى» يتوقع تراجع البطالة إلى 3.5%

عضو بـ«الفيدرالى»
الدستور
dostor.org/2156775

يتوقع عضو بالاحتياطي الفيدرالي، وجود فرصة جيدة لتراجع نسبة البطالة إلى مستوى 3.5%، مضيفا أن التضخم قد يتجاوز المستهدف من قبل البنك عند 2%.

وكان تقرير الوظائف الشهري الصادر اليوم كشف تراجع معدل البطالة خلال الشهر الماضي إلى مستوى 3.9% وهو الأدنى منذ ما يقرب من 18 عاما.

وقال «جون ويليامز»، رئيس الاحتياطي الفيدرالي في «سان فرانسسكو»، إن الاحتياطي الفيدرالي يريد دعم اعتقاده بأن مستوى 2% هو متوسط المعدل المستهدف من قبل البنك، أي أن الهدف قد يكون أعلى أو قليلًا من هذا المستوى.

وكان الاحتياطي الفيدرالي أبقى على أسعار الفائدة دون تغيير لتتراوح بين 1.50% و1.75%، بعد أن قرر زيادتها للمرة الأولى في مارس الماضي.

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