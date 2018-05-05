بمقتضى اتفاقية «الأعين الخمسة».. «سكريبال» قد يمضى بقية حياته فى أمريكا

تدرس الحكومة البريطانية ترحيل العميل الروسي المزدوج سيرجي سكريبال وابنته الى الولايات المتحدة الأمريكية للحفاظ على حياته من أية محاولات أخرى تستهدف النيل منه وذلك بعد تعافيهما من آثار الهجوم بالغاز السام في مارس الماضي.



وحسب التقارير البريطانية تتهم الاستخبارات الداخلية إم آى – 5 روسيا بمحاولة النيل من ضابط استخباراتها السابق الذى كان مقيما فى جنوب بريطانيا بموجب صفقة تبادل للجواسيس بين موسكو ولندن أبرمت عام 2010، ويبلغ اسكريبال من العمر 66 عاما بينما تبلغ كريمته يوليا التى تعرضت للتسمم بالغاز – حسب زعم بريطانيا – من العمر 33 عاما.



وحسب صحيفة صنداى تايمز البريطانية فسوف يتم ترحيل سكريبال وابنته الى الولايات المتحدة الأمريكية للإقامة هناك بموجب اتفاقية «الأعين الخمسة» للتعاون المخابراتى وإيواء العملاء المبرمة بين كندا وبريطانيا ونيوزيلندا والولايات المتحدة وأستراليا وذلك فى حالة اتخاذ لندن قرارا بتسفير العميل الروسي وابنته للإقامة الدائمة فى الولايات المتحدة لحمايته من أية عمليات اعتداء انتقامية أخرى.



لكن صحيفة دايلى تيليجراف البريطانية قالت إن الأمر ليس مرهونا بالرغبة البريطانية فحسب بل كذلك بالموافقة الأمريكية على الطلب البريطاني.



ونقلت عن مسئولين أمريكيين لم تسمهم أن واشنطن تخشى حال موافقتها على المطلب البريطاني أن يأوى إلى أراضيها من أمثال سكريبال الكثيرون فيشكلون بذلك عبئا على الإدارة الأمريكية لتوفير الحماية لهم من الملاحقة والاستهداف الخارجى، فضلا عن فتح ملف مواجهة من نوع جديد بين استخبارات الولايات المتحدة وروسيا.