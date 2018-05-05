النيجر تضبط متطرفين يشتبه فى وقوفهم وراء استهداف جنود أمريكيين

ألقت اجهزة الأمن فى جمهورية النيجر القبض على مجموعة متطرفة تعتقد أنها المسئولة عن الكمين الذى استهدف دورية عسكرية أمريكية فى الرابع من أكتوبر من العام الماضى وأسفر عن مصرع أربعة من أفرادها بمنطقة طونجو فى صحراء غرب النيجر على القرب من الحدود مع جمهورية مالى.



وكان استهداف الدورية الأمريكية ردا على ملاحقة قوات مكافحة الإرهاب الأمريكية ونظيرتها فى جمهورية النيجر للعنصر المتطرف داوندو شوفو المتورط فى أعمال اختطاف عامل إغاثة أمريكى وكان ذلك فى أكتوبر من العام الماضى وأسفر عن مصرع ستة من المدنيين من جمهورية النيجر.



تجدر الإشارة إلى أن تنظيم داعش الإرهابى كان قد بث شريطا مصورا للحظة استهداف العسكريين الأمريكيين فى الرابع من أكتوبر الماضى وعمد إلى إذاعة تلك اللقطات بقصد التأثير على معنويات القوات الأمريكية، لكن تقارير أخرى تؤكد ضلوع عناصر من مقاتلى حركة إنقاذ ازواد الانفصالية المتطرفة فى جمهورية مالى فى كمين الاستهداف الأمريكى وهو ما ستكشف عنه التحقيقات.



وتواجه قوات مكافحة الإرهاب الأمريكية فى منطقة الصحراء الأفريقية الكبرى تهديدات أمنية من جماعات متحالفة مع تنظيم القاعدة وكذلك مع تنظيم داعش فى كل من مالى وبوركينا فاسو وجمهورية النيجر ونيجيريا، ويعمل على أراضى النيجر نحو ألف من قوات مكافحة الإرهاب الأمريكية عالية التدريب وهى تنفذ بالتعاون مع القوات المحلية عمليات ملاحقة واستطلاع وتستخدم فى ذلك التكنولوجيا المتطورة بما فى ذلك الطائرات التى تعمل دون طيار.



وتعد جمهورية النيجر إحدى 70 دولة على مستوى العالم التى تدير فيها الولايات المتحدة مراكز عمليات لتشغيل الطائرات التى تعمل دون طيار يصل عددها إلى 800 مركز فى تلك الدول، واعتمدت الولايات المتحدة 110 ملايين دولار أمريكى لبناء مركز عمليات متطور فى منطقة أجاديز بوسط النيجر لإدارة عمليات المقاتلات التى تعمل دون طيار من طراز إم – كيو – 9 البالغ مداها 150 ميلا فى منطقة وسط وغرب أفريقيا لمراقبة الحدود واستهداف الجماعات المسلحة المتشددة وعمليات الاتجار غير المشروع فى البشر والأسلحة.