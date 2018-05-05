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السبت 05/مايو/2018 - 09:06 ص

قلق إسرائيلى بسبب النشاط الإيرانى فى سوريا

نتانياهو
نتانياهو
أ ش أ
dostor.org/2156768

عكس تهديد وزير الدفاع الإسرائيلى أفيجدور ليبرمان فى السادس والعشرين من أبريل الماضى بضرب إيران إذا ما أقدمت على استهداف إسرائيل عمق حالة القلق الذى تعيشه إسرائيل نتيجة ما تزعمه عن تواجد إيرانى مكثف فى سوريا، كما جاءت الغارة الجوية قبل يومين على أهداف عسكرية سورية بها إيرانيون فى حلب وحماه لتؤكد أن سوريا مرشحة لأن تكون ميدان المواجهة القادم بين تل أبيب وطهران وذلك برغم عدم إعلان إسرائيل مسئوليتها عن هجمات حلب وحماة وإعلان إيران عبر وكالة أنبائها الرسمية عن مقتل 18 عسكريا لها جراء الهجوم.

وتقدر الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية «أمان» عدد من جندتهم إيران للقتال فى سوريا بنحو 80 ألف فرد وزعمت فى تقرير لها أن طهران تستقبل وتدرب المجندين الجدد فى مركز يقع بالقرب من العاصمة السورية دمشق وهو ما يشكل تهديدا مباشرا لإسرائيل، ويقول المراقبون إن كشف إسرائيل عما تزعم أنها قواعد إيرانية فى سوريا ابتداءً من السابع عشر من أبريل الماضى لم يكن سوى نوع من الردع الاستباقى إذا حاولت إيران التفكير فى مهاجمة إسرائيل التى تؤكد أن القواعد العسكرية الإيرانية فى سوريا فى مرامى نيران مقاتلاتها.

وحدد تقرير صادر عن الجيش الإسرائيلى مناطق التمركز العسكرى الإيرانى فى سوريا بخمس مناطق وهى قاعدة تيفور الجوية العسكرية ومطار دمشق الدولى وقاعدة صيقيال الجوية فى دمشق وقاعدة دير الزور فى شرق سوريا وقاعدة أخرى فى مطار حلب الدولى، كما نشر الجيش الإسرائيلى فى تقريره ما زعم أنه صورا للأقمار الاصطناعية لطائرات إمداد عسكرى إيرانية تقبع فى بعض القواعد المذكورة.

كما تضمن التقرير العسكرى الإسرائيلى صورا التقطتها طائرات التجسس الإسرائيلية التى تعمل دون طيار زعمت إسرائيل أنها قد اطلقتها فى الأجواء السورية اعتبارا من أول ديسمبر من العام الماضى لاستهداف حركة الإمداد والتموين العسكرى فى مطار دير الزور السورى الذى رصدت فيها طائرات الاستطلاع الإسرائيلية ما تزعم أنه طائرات إيرانية قتالية تعمل دون طيار من طرازى أبابيل – 3 و المهاجر – 6 وكذلك طائرات إيرانية بدون طيار فى مطار تى فور الحربى السورى الواقع قرب مدينة حمص والذى قامت إسرائيل باستهدافه فى العاشر من فبراير الماضى ردا على خرق جوى إيرانى للأجواء الإسرائيلية تم فى ذات اليوم وتصدت له مروحيات الأباتشى الإسرائيلية واستخدمت فيه مقاتلات إيرانية مسيرة عن بعد وهو ما أعلنت عنه إسرائيل فى منتصف الشهر الماضى للمرة الأولى.

تجدر الإشارة إلى أن تلك الواقعة استتبعتها غارة جوية إسرائيلية على قاعدة تى - فور التى انطلقت منها الطائرة الإيرانية المهاجمة أسفر عن مصرع وإصابة أحد عشر عسكرى إيرانى، لكن أدى تصدى الدفاعات الجوية السورية للغارة الإسرائيلية إلى اصابة مقاتلة إسرائيلية من طراز إف – 16 هبط طيارها وملاحها بمظليتهما فى منطقة الجليل الأدنى.

ويقول المراقبون إن تلك الواقعة كانت فارقة فى تاريخ التوجس الإسرائيلى تجاه نوايا إيران، إذ إن تلك هى المرة الأولى التى تتحطم فيها مقاتلة إسرائيلية بنيران عربية منذ الحرب اللبنانية عام 1982.

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