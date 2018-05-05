العراق: المفوضية العليا ترصد 90 مخالفة للمرشحين منذ بدء الحملة الانتخابية

رصدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات العراقية نحو 90 مخالفة للمرشحين في الانتخابات البرلمانية المقبلة، وذلك منذ بدء الحملة الانتخابية أمس الجمعة.



وقال عضو مجلس المفوضين في المفوضية العليا للانتخابات، حازم الرديني - في تصريحات لراديو (سوا) الأمريكي اليوم السبت إنه تم رصد نحو 90 مخالفة منذ بدء الحملة الانتخابية أمس، مشيرا إلى أن المخالفات كانت أغلبها عبارة عن استخدام ملصقات لا يمكن استخدامها، أو التجاوز على الأموال العامة.





وأوضح أنه تم تطبيق الغرامات المالية على هذه المخالفات، مؤكدا أنه لم يتم استبعاد لمرشحين بعينهم جراء المخالفات.



وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق قد دعت أمس البعثات الدولية والوكالات التابعة للأمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني في إقليم كردستان إلى مشاركة المراقبين الدوليين في عملية الانتخابات النيابية المزمع إجراؤها يوم السبت المقبل.



في سياق متصل، أكد رئيس المفوضية معن الهيتاوي أن عملية التصويت الخاصة بالأجهزة الأمنية والقوات العسكرية ستشمل مشاركة نحو 1.5 مليون ناخب يوم الخميس المقبل مع التصويت الخاص بالسجناء التي يقل سجنهم عن خمس سنوات والمغتربين.



وأضاف الهيتاوي أن جميع الإجراءات مكتملة من قبل المفوضية العليا للانتخابات وتم نشر مراكز الاقتراع ومحطات الاقتراع ووضع الخطة الأمنية الخاصة بحماية مراكز الاقتراع.



كما منعت المفوضية منتسبي الحشد الشعبي العراقي من المشاركة بالتصويت الخاصة بمنتسبي الأجهزة الأمنية، مشيرة إلى أن أعضاء الحشد سيقترعون ضمن التصويت العام في أماكن تواجدهم.