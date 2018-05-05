برنامج شامل لتطوير كفاءة القوات الجوية اليونانية لمواجهة التهديد التركي

تعتزم اليونان إجراء تحديث شامل على ما يزيد عن نصف مقاتلاتها من طراز " اف 16 " فيما يعتبره المراقبون استعدادا استباقيا من جانبها لمواجهة اية تهديدات تركية فى منطقة السيادة الجوية المتنازع عليها فوق بحر ايجه، وبرغم إجراءات التقشف الاقتصادي فقد وافق مجلس الوزراء اليونانى على قرار تحديث المقاتلات " اف 16 " للدفاع عن الأمن القومي اليوناني ضد اية عدائيات محتملة من الجانب التركي.



ووفقا للتقارير الصادرة عن الجانب اليونانى فإنه سيتم تحديث 85 مقاتلة"اف – 16 " يونانية من اصل 150 مقاتلة من ذات الطراز تمتلكها اليونان تجاوز عمر بعضها الثلاثون عاما وباتت فى حاجة الى عملية تحديث شامل يحقق لها مستوى مقارب للإمكانيات الفنية والقتالية للمقاتلات الأكثر تطورا مثل " اف – 35 " ويحقق لها ميزة الحد الأقصى للقدرة على التسلل من الملاحقة الرادارية.



ومن المقدر ان تصل فاتورة تحديث مقاتلات اف – 16 اليونانية الى 1.45 مليار دولار أمريكي 1.2 مليار يورو، من أصل برنامج يتكلف 4ر2 مليار دولار تقوم بموجبه مؤسسة لوكهيد مارتن الأمريكية بتحديث شامل للقوات الجوية اليونانية على مدار عشرة أعوام قادمة تنتهى فى العام 2028 بسقف مدفوعات سنوى يبلغ 146 مليون دولار تلتزم الحكومة اليونانية بسدادها للمؤسسة الأمريكية التى ستقوم بعملية التحديث كل عام.



تجدر الإشارة إلى أن اليونان برغم ضائقتها المالية تعد إحدى دول حلف شمال الأطلنطي القليلة التى تلتزم بمحددات الإنفاق الدفاعي لدول الحلف اذ تخصص اليونان نسبة 2 فى المائة من الناتج المحلى الكلى لاقتصادها لأغراض الدفاع وهى النسبة التى حددتها قيادة الحلف لضمان كفاءة قدرته العسكرية.