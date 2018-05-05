الجيش الليبى يأسر عددا من الإرهابيين فى درنة

قال عبدالكريم صبرة المسؤول الإعلامي لعمليات عمر المختار درنة، إن القوات المسلحة الليبية تتقدم على أهم مواقع في درنة، وهو محور سيدي عزيز شرق المدينة، وأن الجيش أسر عددًا من الإرهابيين.



وبحسب صحيفة "الأيام" الليبية، اليوم السبت، فقد أكد صبرة «سيطرة القوات المسلحة على مواقع جديدة في محور الحلية جنوب درنة بنحو 10 كيلومترات أو أكثر».



وأشار إلى تواصل ضربات سلاح الجو الليبي لمواقع مختلفة للإرهابين بالمدينة الواقعة في الشرق الليبي، مؤكدا أيضا وصول عدد من الكتائب للانضمام للقتال بالمدينة.

