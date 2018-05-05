مستقبل الاتفاق النووي مع إيران ينتظر القرار الأمريكي

بدأ العد التنازلى لمستقبل الاتفاق النووي المبرم فى العام 2015 بين إيران وست دول غربية من بينها الولايات المتحدة، ففى الثاني عشر من شهر مايو الجاري سوف يقرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ما اذا كانت واشنطن ستستمر ملتزمة بالاتفاق أم ستنقضه فاتحة بذلك الباب أمام مواجهات قادمة تهدد أمن واستقرار الشرق الأوسط.



وترى الإدارة الأمريكية الحالية ان إيران كانت هى المستفيد الأعظم من اتفاقها النووى فى العام 2015 بعدما ضمن لها هذا الاتفاق انهاء تجميد ارصدتها البالغة 100 مليار دولار أمريكى لدى المصارف الغربية والتخفيف من حزمة عقوبات كادت أن تهلك الاقتصاد الإيراني، وحيث ان أجل الاتفاق عشرة أعوام قابلة للتمديد وفق اتفاق جديد بحلول العام 2025 – تتشكك إدارة ترامب فى إقدام إيران على تجديد الاتفاق، ومن ثم تكون قد ضمنت بعد سبعة أعوام من الآن التحلل التام من اية التزامات لبناء قدرات نووية تسليحية، عند ذلك ستكون اية اتفاقات مستقبلا ما هى الا تحصيل حاصل بالنسبة للغرب ويكون بمقدور طهران المضي قدما فى برنامج نووي تسلحي اذا قررت ذلك.



وبحسب المراقبين، فقد جاء المؤتمر الصحفي لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نيتانياهو الذى كشف فيه عن عملية الموساد الناجحة التى تكشف " كذب ايران بشأن حقيقة برنامجها النووى " من خلال اختراق مخابراتى إسرائيلي للأرشيف السري له، جاء هذا الكشف بمثابة محاولة من إسرائيل للتأثير على القرار الأمريكي ودفع إدارة ترامب الى نقض الاتفاق النووي مع إيران الذى أبرمته إدارة سلفه باراك أوباما قبل ثلاثة أعوام، وقد استبقت ذلك تصريحات لوزير الخارجية الأمريكي الجديد القادم من عالم الاستخبارات مايك بومبيو فى السابع والعشرين من ابريل الماضي استخدم فيها سياسة إعطاء الإشارات المتناقضة حيث قال إن الإدارة الأمريكية لم تستقر على قرار بعد بشأن المضى قدما او نقض الاتفاق النووى مع إيران، الا انه رجح خلال جولته الشرق أوسطية الأخيرة لجوء ترامب الى خيار نقض الاتفاق بدلا من الاستمرار فيه.



و بالنسبة للدول الشريكة للولايات المتحدة فى الاتفاق النووي مع إيران وهى كل من فرنسا وبريطانيا والصين وكندا وألمانيا فقد عبرت كل من فرنسا وألمانيا وكندا عن رغبتهم فى الإبقاء على الاتفاق وربما إدخال تحسينات جديدة لشروطه تضع قيودا اكبر على طهران اذا ما " جمحت نوويا " وفى المقابل أكدت طهران معارضتها لإعادة التفاوض حول الاتفاق مهددة بتخصيب اليورانيوم فى غضون يومين على الأكثر من إعلان نقض الاتفاق.



ويتهم الموساد إيران بالكذب على العالم بشأن برنامجها النووى، فقبيل إعلان نيتانياهو عن حافظة أدلته ضد إيران التى تحتوى على 55 ألف مستند و183 سى دي، نبه يوسى كوهين رئيس جهاز الاستخبارات الاسرائيلية الخارجية "موساد" من خطورة استمرار الاتفاق النووى الغربى مع إيران المبرم فى العام 2015 قائما وذلك لما يعطيه هذا الاتفاق من قدرة للإيرانيين على التسلح نوويا.



وقال رئيس" موساد " فى اجتماع عقد مطلع هذا الشهر للجنة الشئون الأمنية فى الحكومة الإسرائيلية ان الاستخبارات الإسرائيلية واثقة بنسبة 100 فى المائة من عدم تخلى ايران عن مشروعها لانتاج قنابل نووية وذلك بحسب ما نقلته عنه صحيفة "تايمز اف إسرائيل" التى نقلت كذلك عنه قوله ان الاتفاق النووي مع ايران قد جعلها أكثر شراسة عن ذى قبل وأمدها بموارد مالية تعزز من تلك الشراسة بموجب الغاء العقوبات الاقتصادية التى كانت مفروضة عليها والتى ألغتها خطة العمل التنفيذية لاتفاق العام 2015 الذى تسعى الإدارة الأمريكية الحالية الى نقضه.



وعلى الجانب الآخر وبعد يومين فقط على كشف عملية الموساد الأخيرة، أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية فى الأول من مايو الجارى عدم امتلاكها لاية ادلة تؤكد إقدام إيران على بناء نظام تفجير نووى بعد العام 2009 وانه وفقا لإجراءات التقييم والتحقق المتخذة بمعرفة الوكالة " لا جديد لدى الوكالة عما أوردته فى تقريرها للإطراف الموقعة على الاتفاق النووى فى العام 2015 " وينص الاتفاق النووى مع ايران على ان تضع طهران 97 فى المائة من وقودها النووى فى خارج أراضيها وتحديدا فى البنك العالمى النووى فى فيينا والتخلى على اجهزة الطرد المركزى التى لديها باستثناء القليل منها اللازم فى عمليات التخصيب السلمية.



ويقول الخبراء إن ما تعتبره اسرائيل تهديدا نوويا إيرانيا لا ينفصل بأى شكل من الأشكال عن وسائل الإيصال الصاروخية للرؤوس النووية حيث تمتلك ايران ترسانة صاروخية كبيرة بنتها اعتمادا على التعاون مع كوريا الشمالية وغيرها من بلدان العالم المتقدمة فى صناعة الصواريخ، وتهدد ايران بأن قدراتها الصاروخية بعيدة المدى قادرة على النيل من العمق الإسرائيلي فضلا عما تزود به إيران حلفاءها فى دول جوار إسرائيل من صواريخ متوسطة وقصيرة أكثر قدرة على استهداف إسرائيل.



كانت الاستخبارات الأمريكية قد أعلنت فى العام 2007 عن قيام إيران بوقف أنشطتها الرامية الى انتاج قنبلة نووية، لكن الجديد الذى قدمته عملية "الموساد" هو الكشف عن برنامج سرى ايرانى يدعى " برنامج أماد " يعتمد على رفع درجة تخصيب اليورانيوم الى المستوى التسلحى بواسطة اسطوانات الطرد المركزي، كما أعطى الكنيست الإسرائيلي هذا الأسبوع تفويضا لنيتانياهو باتخاذ اى قرار بشن عمل عسكري ضد إيران منفردا ودون الحاجة الى موافقة مسبقة.