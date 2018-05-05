صحيفة إماراتية: لم يعد أمام ميليشيات الحوثي سوى الاستسلام

أكدت صحيفة "الاتحاد" الإماراتية، أنه لم يعد أمام ميليشيات الحوثي الإيرانية الانقلابية خيار سوى الاستسلام، والرضوخ للشرعية أو الموت والهزيمة النهائية، فقد ضاق الخناق على هذه الميليشيات ولم يعد لها مفر، وأصبحت مخابئ قادة ميليشيات الخراب بمعقلهم في صعدة في مرمى نيران الشرعية والتحالف، وفقدوا أبرز قادتهم.



وأشارت الصحيفة، في افتتاحيتها اليوم السبت، تحت عنوان "فشل السيناريو الإيراني الحوثي باليمن"، إلى قصف مخبأ زعيمهم عبدالملك الحوثي، وخسارة هذه الميليشيات معظم الأراضي اليمنية التي سيطرت عليها منذ الانقلاب، ولم يعد لهم سوى جيوب صغيرة وكهوف متفرقة في الجبال.



وأضافت أنه باستطاعة قوات التحالف والشرعية دخول العاصمة صنعاء وتحريرها في دقائق، لكنها تخشى أن يتعرض المدنيون لأي أذى، لأن الحوثي يتخذهم دروعًا بشرية لحماية نفسه من النهاية المحتومة الآتية لا محالة، ولم يعد هناك مجال للجهود الدبلوماسية بعد أن نسفها تمامًا، وأخذ فرصته كاملة من أجل العودة إلى الصف اليمني، لكنه أبى إلا العناد والمكابرة والمراهنة على إيران واختيار العمالة والخيانة.



وخلصت "الاتحاد" إلى أنه لن تستطيع أبواق الدعاية الرخيصة التي تسيء إلى دور التحالف العربي في اليمن إنقاذ الحوثي من مأزقه، فاليمنيون قبل غيرهم يعرفون شرف هذا الدور، وتجرده من الغرض والهوى، وسعيه فقط إلى إنقاذ شعب اليمن من عصابات الخيانة والإرهاب.