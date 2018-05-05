وزير التعليم يرد على أسئلة المواطنين عبر «فيسبوك»

نشر الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بيانا ردا على عدد من الأسئلة التي تكررت من المواطنين بشأن النظام التعليمي الجديد وذلك على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي«فيسبوك».



وذكر بيان لوزارة التربية والتعليم اليوم السبت أن الوزير أكد أن جميع الطلاب في الصفوف من «الثاني الابتدائي حتى الثالث الإعدادي» لا علاقة لهم في جميع أنواع المدارس بنظام التعليم الجديد أو المعدل وكذلك طلاب «الثانى الثانوي والثالث الثانوي» في العام الدراسي 2018 - 2019، وشدد على أن المدارس التجريبية تعمل كما هي الآن لجميع الطلاب داخلها حتى تخرجهم بدون أي تغيير في أي شيء.



وأضاف أنه سيتم تطبيق نظام التقييم الجديد والامتحانات الإلكترونية، كما سيتم توزيع التابلت بالمحتوى الرقمي المتنوع على الطلاب الملتحقين بالصف الأول الثانوي عام 2018 - 2019، وسيحصل الطلاب على الكتاب المدرسي الورقي بالإضافة إلى التابلت المحملة بمناهج إثرائية رقمية ضخمة.



وأوضح وزير التربية والتعليم أنه لن يعتمد تصفح المادة التعليمية الرقمية على شبكة الإنترنت داخل المدارس، حيث سيتم ذلك عن طريق شبكات داخلية مع جهاز كمبيوتر خادم داخل كل مدرسة من مدارس أولى ثانوي، كما أن الامتحانات الرقمية على التابلت سوف تتم عن طريق الشبكات الداخلية بالمدارس ويتم تشفير الإجابات وإرسالها إلى السحابة الإلكترونية مركزيًا من المدرسة إلى الوزارة.



وجدد الوزير تأكيده أنه لا يوجد أي تغيير في نظام التنسيق بالجامعات ولا يوجد امتحان قدرات للجامعات الحكومية، كما أنه لا يوجد أي تغيير في فرص الالتحاق العادل بالجامعات بعد تطبيق نظام التقييم التراكمي في المرحلة الثانوية، وكذلك لا توجد خطة سرية بين الوزارات لهذا التغيير.



وشدد علي أنه لا علاقة لقرض البنك الدولي بأي قرارات مصرية تتعلق بالتعليم ولا يوجد أي مبالغ من هذا القرض لتمويل التابلت أو أي بنية أساسية كما يظن البعض، كما أنه لا وجود لموضوع التابلت في أي سنة دراسية أخرى سوى الصف الأول الثانوي في عام 2018 - 2019.



وأشار الوزير إلى أن نظام التعليم المصري الجديد يطبق تمامًا على الطلاب الملتحقين برياض الأطفال والصف الأول الابتدائي في كافة المدارس التي تمنح شهادة ثانوية عامة بدءًا من العام الدراسي 2018 - 2019، كما يطبق نظام التعليم المصري الجديد على الطلاب الملتحقين بالمدارس اليابانية، ويطبق أيضا في المدارس الحكومية، بالإضافة إلى الأنشطة المستمدة من نظام التعليم الياباني ويتم التدريس بمعلمين تم تدريبهم على هذا النظام التعليمي.



ولفت شوقي إلى أن نظام التعليم قبل الجامعي المصري يتكون من حوالي 57 ألف مدرسة منها 49 ألف مدرسة حكومية عربية مضافا إليها 7 آلاف مدرسة خاصة لغات و750 مدرسة تجريبية لغات و250 مدرسة دولية (تمنح شهادة أجنبية).



وذكر الوزير عدة حقائق وهي أن نظام التعليم الجديد يختلف تمامًا عن النظام التعليمي الحالي في الفلسفة والأهداف والمهارات المستهدفة وكذلك في طرق التدريس والتقييم، وسيتم إدماج (العلوم والرياضيات والتاريخ والجغرافيا والدراسات واللغة العربية) داخل باقة متعددة التخصصات في المرحلة الابتدائية بجانب 3 مواد منفصلة: اللغة الإنجليزية + التربية الدينية + التربية الرياضية وسوف يتم تدريس اللغة الإنجليزية من KG1 في هذا النظام الجديد لكل مدارس الجمهورية وحتى الصف الثالث الثانوى وسيتم إضافة لغة أجنبية ثانية كمادة منفصلة بدءًا من الصف الأول الإعدادي، وسوف تنفصل الباقات من الصف الأول الإعدادي إلى مواد منفصلة ويتم تدريس العلوم والرياضيات باللغة الإنجليزية حتى الصف الثالث الثانوي.



وأوضح أن تدريس اللغة الإنجليزية في النظام الجديد يتوازى مع تدريس الباقة بحيث يتعلم الطفل المصطلحات نفسها باللغتين العربية والإنجليزية ليسهل عليه الانتقال في الصف الأول الإعدادي إلى العلوم والرياضيات باللغة الإنجليزية.



وشدد الوزير على أن هدف الدولة هو توفير تعليم عصري عالي الجودة مجانًا عن طريق نظام التعليم الجديد لكافة أبنائها في المدارس الحكومية وأن يحصلوا على تعليم متميز ينتهي بمهارات القرن الـ21 ولغة عربية رصينة وهوية مصرية عربية إفريقية وشعور بالانتماء للوطن إلى جانب لغة إنجليزية ولغة أجنبية أخرى ويصبح الطالب متمكنا من العلوم والرياضيات بالإنجليزية والمهارات الحياتية، ونسعي لبناء شخصية متكاملة للطالب.