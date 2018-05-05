واشنطن تفشل بتمرير بيان في مجلس الأمن يدين تصريحات "عباس" عن اليهود

فشلت الولايات المتحدة الأمريكية في إقناع مجلس الأمن الدولي بتبني بيان يدين التصريحات التي أدلى بها الرئيس الفلسطيني محمود عباس عن اليهود والتي وصفتها واشنطن بانها "غير مقبولة" وتحتوي على إهانات قاسية معادية للسامية.



ونص البيان المقترح وفقا لقناة (الحرة ) الأمريكية اليوم السبت الذي وزعته واشنطن على الأعضاء على دعوة الرئيس الفلسطيني إلى الامتناع عن الإدلاء بتصريحات معادية للسامية.



وكان الرئيس الفلسطيني أبو مازن قد اعتذر أمس الجمعة وأكد إدانته "لمحرقة" اليهود بوصفها أشنع جريمة في التاريخ، وعبر عن تعاطفه مع ضحاياها.