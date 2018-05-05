22 مايو.. "ترامب" يستقبل نظيره الكوري الجنوبي

أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيستقبل نظيره الكوري الجنوبي مون جيه إن يوم 22 مايو الحالي في واشنطن.



وذكر البيت الأبيض، في بيان أوردته قناة (الحرة ) الأمريكية اليوم السبت، أن الرئيسين ترامب ومون سيواصلان تنسيقهما الوثيق بشأن التطورات المتعلقة بشبه الجزيرة الكورية، في أعقاب قمة الكوريتين في 27 أبريل الماضي، وأضاف أن الزعيمين سيتطرقان أيضا إلى الاجتماع المرتقب للرئيس ترامب مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ-اون.



وكان ترامب قد أعلن أمس الجمعة، أن موعد ومكان انعقاد القمة التاريخية التي ستجمع بينه وبين الزعيم الكوري الشمالي كيم يونج أون تم تحديدهما وسيعلنان قريبا.