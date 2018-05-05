رئيس وزراء العراق: الدولة تساند المواطنين في ممارسة حقوقهم الانتخابية

أكد المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي أن أجهزة الدولة حريصة على نزاهة العملية الانتخابية واحترام أراء الناخبين، مشيرا الى أن الحكومة تساند كل مواطنيها في ممارسة حقهم الانتخابي بكل حرية وحسب قناعة كل منهم.



وقال المتحدث باسم المكتب سعد الحديثي في بيان أوردته قناة ( السومرية نيوز ) اليوم السبت، إن هناك أنباء تتردد عن وجود "ضغوط" على منتسبي القوات الأمنية والموظفين في إقليم كردستان من أجل إرغامهم على التصويت باتجاه معين وان صحت هذه الأنباء فإنها مخالفة خطيرة للقوانين.



وحذر المتحدث العراقي من يقومون بمثل هذه المخالفات بأنهم سيتعرضون للمساءلة القانونية، داعيا كل المواطنين إلى عدم الاكتراث لمثل هذه التهديدات وأن الحكومة تقف معهم في ممارسة حقهم الانتخابي بحرية تامة.