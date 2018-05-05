تفجيرات طرابلس تكشف عن تحالف جديد بين داعش والقاعدة فى ليبيا

تنذر العملية الانتحارية التى استهدفت مقر مفوضية الانتخابات الليبية فى طرابلس قبل أيام والتى أدانها العالم بمدى الخطر الذى بات محدقا بأمن واستقرار ليبيا بسبب أنشطة جماعات الإرهاب وخاصة القاعدة وداعش اللتان على ما يبدو اتفقا على توحيد جهودهما لإفشال الانتخابات القادمة فى ليبيا.



وتشير احدث تقديرات الموقف الصادرة عن لجنة الاستخبارات والخدمات المسلحة فى الكونجرس الأمريكي الى حالة من التقارب والتنسيق العملياتى بين منظمتي القاعدة وداعش فى ليبيا.



وقال كريس بلانكارد مسئول مكتب بحوث العلاقات الخارجية فى الكونجرس الأمريكي إن استقراء الأوضاع فى ليبيا يؤكد ان عناصر الميليشيات والمجرمين والإرهابيين باتت تعمل وتفلت من العقاب فى بعض مناطق ليبيا منذ سقوط نظام الزعيم الليبى معمر القذافى عام 2011 واندلاع الاقتتال الاهلى فى البلاد وتفشى مظاهر الاتجار فى كل شىء محرم بدءا من المخدرات الى السلاح ووصولا الى الاتجار فى البشر وتصدير المهاجرين غير الشرعيين الى السواحل الأوروبية انطلاقا من سواحل ليبيا الواقعة تحت سيطرة جماعات الإرهاب والإجرام المنظم.



ولم تقتصر أنشطة جماعات الإرهاب الليبية على الأراضي الليبية وحدها بل امتدت لتطال دول جوار ليبيا مثل مالى وتشاد والسودان التى أغرقت بشحنات من الأسلحة المهربة التى شكلت شريان الحياة لعدد من التنظيمات الإرهابية الخطرة فى شمال وغرب إفريقيا ووسطها وفى مقدمتها تنظيما "بوكوحرام" و"القاعدة فى بلاد المغرب الإسلامي" كما تطلق على نفسها والتى قتلت غارة أمريكية بطائرة تعمل بالتوجيه عن بعد زعيمها موسى ابو داوود أواخر مارس الماضي.



وطبقا للبيانات الصادرة عن القيادة الأمريكية فى الجيش الأمريكي " افريكوم " فقد جاءت عملية استهداف ابو داوود فى مارس الماضي ضمن ثماني عمليات جوية أمريكية نفذت منذ سبتمبر 2017 لاصطياد وتصفية رؤوس الإرهاب فى ليبيا.



وتجدر الإشارة فى هذا الصدد إلى ان الطائرات الأمريكية التى تعمل بدون طيار نفذت 500 عملية استهدافية ضد العناصر الإرهابية فى ليبيا خلال العام 2016 وحده، وبرغم ذلك يرى رئيس الاستخبارات العسكرية الأمريكي الجنرال روبرت اتشلى ان التقارب بين داعش والقاعدة فى ليبيا يشكل تهديدا خطيرا على أمن واستقرار هذا البلد وبلدان جواره التى تتعاون معها الولايات المتحدة عبر جهد نشط فى تعقب مهربى البشر والسلاح والمخدرات القادمين من المناطق الليبية الواقعة تحت سيطرة جماعات متشددة او إرهابية كادت ان تحول هذا البلد الى أفغانستان أفريقيا.



ويؤكد المسئول العسكري الأمريكي ان التقارب الحاصل فى ليبيا والذى ترصده الأجهزة الأمنية الأمريكية بكل القلق يهدف الى تقويض اية مساع لبناء سلام مستقر فى هذا البلد وتشغيل قوة حفظ سلام دولية فيه.



ووفق تلك الرؤية ترى اليس فريند الباحثة فى شئون مكافحة الإرهاب فى المعهد الدولي للدراسات الإستراتيجية ان القاعدة وداعش فى ليبيا يعملان على وأد فرص بناء السلام أصلا فى هذا البلد بما لا يجعل المجتمع الدولى قادرا على تشكيل قوة حفظ سلام للعمل فيه حيث لا جدوى من ايفاد قوات لحفظ السلام فى بلد يخطط له الإرهاب ان يعدم السلام وعندها لا يجد حفاظ السلام ما يحفظونه وينتفى بذلك مبرر وجودهم.



ولا تبتعد تفجيرات ليبيا كثيرا عن مساع من داعش لإعادة إحياء التنظيم وأنشطته فى مناطق أخرى من الشرق الأوسط، ففى ديسمبر من العام الماضي أعلن العراق تحرير الموصل من قبضة داعش فيما عرف "بالنصر العظيم" وتقويض لهيمنة داعش التى بدأت فى العام 2014 على المساحة الجغرافية التى تبدأ من شمال غرب العراق وحتى بادية شرق سوريا، الا ان داعش لم ينته خطرها عند هذا الحد واتجهت الى تعزيز مواقعها فى مناطق شتى فى الشرق الأوسط وإفريقيا مثل ليبيا وأفغانستان وغرب افريقيا ودول الحوض التشادى وحزام الصحراء الكبرى الممتد من شمال نيجيريا وصولا الى جمهوريتى النيجر ومالى، حتى فى مناطق نفوذ داعش السابقة فى المناطق الكردية مثل جبل حمرين تأسس فى اواخر العام الماضى تحالف بين خالد المورادى القيادى السابق فى داعش وابن حيوة خور القيادى السابق فى تنظيم انصار الاسلام الارهابى وهى جماعة كردية تعتنق الفكر الجهادى وكانت نشطة فى شمال العراق منذ 2003، واتخذ هذا التحالف الجديد مسمى " الرايات البيضاء " معلنا ولاءه لأبوبكر البغدادى زعيم داعش " ذات الرايات السوداء " آنذاك والذى اثنى على قيام هذا التحالف الجديد بشن هجمات ارهابية فى بغداد وكركوك ضد أهداف عسكرية عراقية.



كما أصدرت الاستخبارات البريطانية تقريرا هذا الشهر أكدت فيه ان داعش والمنظمات الإرهابية العاملة تحت لوائها وخلاياها الكامنة لا تزال تشكل خطرا حقيقيا على الأمن والاستقرار فى بلدان الغرب واوروبا، واكد التقرير البريطاني ان اتصالات قد رصدت بين قيادات داعشية تؤكد ان التنظيم لا يزال يخطط لشن هجمات إرهابية اكثر ذكاء وتعتمد على الأسلحة غير التقليدية ومن بينها شن هجمات كيماوية وبكتيرية وعمليات دهس فى عدد من العواصم الأوروبية.