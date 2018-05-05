سيولة مرورية بمحاور وميادين القاهرة والجيزة

شهدت الشوارع والميادين بالقاهرة والجيزة، انسياب وسيولة في حركة السيارات بالطرق كافة، وسط انتشار رجال المرور، إذ انتظمت حركة السيارات أعلى محاور الجيزة بشوارع الجيزة والنيل السياحي والهرم والبحر الأعظم.



كما شهد ميدان التحرير ومنطقة وسط القاهرة، سيولة وانسياب مروري، وانتظام حركة سير السيارات بجميع المداخل المؤدية للميدان، وظهرت سيولة مرورية أعلى مناطق الكورنيش بدءا من المعادي وصولا إلى مناطق وسط القاهرة، وسط انتشار أفراد وأمناء شرطة الإدارة العامة لمرور القاهرة على المداخل والشوارع الرئيسية، لتسهيل حركة السيارات.



وشهد كوبري أكتوبر، ونفق الأزهر، وشارع فيصل، وميادين رمسيس، والتحرير، والجلاء، سيولة مرورية، كما شهد شارعي البطل أحمد عبد العزيز، وجامعة الدول العربية، سيولة في حركة سير السيارات، مع تكثيف تواجد الخدمات الأمنية.