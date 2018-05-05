وزير الخارجية الليبية يشارك فى مؤتمر مكافحة الإرهاب بطاجيكستان

أعلنت وزارة الخارجية لحكومة الوفاق الوطني الليبية، اليوم السبت، أن وزير الخارجية محمد الطاهر سيالة يشارك في أعمال المؤتمر الدولي لمكافحة الإرهاب المنعقد في جمهورية طاجيكستان في العاصمة دوشنبيه.



وأكدت الوزارة في بيان حصل «الدستور» على نسخة منه أن وزير الخارجية محمد الطاهر سيالة شارك أمس الجمعة، في أعمال المؤتمر الدولي رفيع المستوى لمكافحة الإرهاب ومنع التطرف العنيف الذي عقد في عاصمة جمهورية طاجيكستان دوشنبيه.



وأضاف البيان أن المؤتمر يهدف إلى التصدي للتحديات الأمنية التي تواجه بلدان العالم والعمل على توحيد الجهود لمواجهة الإرهاب والراديكالية والتطرف العنيف باعتبارها المغذي الرئيسي لعدم الاستقرار في مناطق مختلفة وكثيرة من العالم".



وأشار إلى أن المؤتمر يسعى لخلق فهم مشترك للتحديات الحالية واستكشاف الفرص لتعزيز الشراكة والتعاون على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية لمكافحة الإرهاب والتطرف العنيف وتقاسم الفرص والتحديات.