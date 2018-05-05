مصرع تلميذ تحت عجلات قطار منوف بشبين الكوم

لقي تلميذ مصرعه تحت عجلات قطار "منوف - طنطا" أمام مزلقان أبو عجوة في شبين الكوم بمحافظة المنوفية.



تلقى اللواء أحمد عتمان مدير أمن المنوفية، بلاغا من قسم سرطة شبين الكوم يفيد باصطدام أحد القطارات بشخص، ووفاته أمام مزلقان أبوعجوة بشبين الكزم.



وبالفحص تبين إصطدام القطار خط "منوف – طنطا" بالمدعو "ش هـ س ع"، 10 سنوات، تلميذ، وتوفى متأثرا بإصابته بتهشم عظام الجمجة وكسر بالكتف الأيسر.



بسؤال والده قرر أنه حال توجه نجله للدرس وعبوره مزلقان السكة الحديد في أثناء غلقه لعبور القطار اختل توازنه وسقط على شريط السكة الحديد فاصطدم به القطار حال مروره، ونفى الشبهة الجنائية وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم.