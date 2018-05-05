هندوراس تأسف لخسارة مواطنيها وضع "الحماية الخاص" في أمريكا

أعربت هندوراس، عن أسفعها، أمس الجمعة، لخسارة رعاياها البالغ عددهم 60 ألفا مقيمين وعاملين فى الولايات المتحدة، لوضع «الحماية الخاص» الذي كانوا يحظون به بعد تشديد قوانين الهجرة منذ تولى دونالد ترامب الرئاسة.



وبحسب وكالة "فرانس برس"، اليوم السبت، فقد أعلنت وزارة خارجية هندوراس، أنها تعترف بوقف وضع الحماية الخاص على انه "قرار سيادي" لكنها أضافت انها "تأسف بشدة لإلغاء البرنامج".



وكانت حكومة ترامب أعلنت قبلا أنها تنهى وضع الحماية الخاص الذى يحظى به رعايا السلفادور وهايتى ونيبال ونيكاراجوا لكن مواعيد وقف العمل به متوافقة فى العام المقبل.



وسيتعين على المهاجرين المقيمين فى الولايات المتحدة ان يسعوا للاحتفاظ بحق الإقامة فى الولايات المتحدة عبر سبل أخرى حتى لا يواجهوا خطر ترحيلهم إلى دولهم.