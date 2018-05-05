"تواضروس" يترأس صلوات القداس الإلهي بكنيسة اثناسيوس الرسولى

ترأس منذ قليل أن البابا تواضروس الثاني صلاه قداس الإلهي بكنيسة الأنبا اثناسيوس الرسولي بشرق الإسكندرية.



وشاركه في صلوات القداس الإلهي الأنبا بافلي أسقف المنتزه، ومشاركة شمامسة وشعب الإسكندرية.



ومن المقرر ان يقوم البابا بطقس تدشين كنيسة اثناسيوس الرسولي بالإسكندرية.



ويختار البابا - خلال جلسات المجمع المقدسة المقبلة - بعض الأساقفة الجدد لبعض الإيبارشيات الجديدة من بينها إيبارشية الوادي الجديد وطما، ومناقشة بعض اللاهوتية التي أثارت جدلا في الأوساط القبطية خلال الفترة الماضية، أثناء انعقاد جلسات المجمع المقدس.