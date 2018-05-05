«ترامب» ينوى تعيين مسلم فى مجلسه الاستشارى

أعلن البيت الأبيض عن أنَّ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ينوي تعيين الدكتور محمد أوز، في مجلسه الاستشاري للرياضة واللياقة والتغذية.



و"أوز"، هو جرّاح قلب وناشر مسلم من أصول تركية، ولد في كليفلاند بولاية أوهايو الأمريكية لأبوين تركيين.



وحسب موقع شبكة "سي إن إن" الأمريكي، فإن "أوز" يحظى بشهرة كبيرة داخل الولايات المتحدة الأمريكية لكونه مُضيفًا لبرنامج تلفزيوني حول الأمور الصحية والطبية، وقبل ذلك بسبب ظهوره الأسبوعي في برنامج أوبرا وينفري، ولكن يتعرض كثيرًا للنقد بسبب ما يقال إنَّها "نصائح غير علمية".



