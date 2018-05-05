كوريا الجنوبية: زلزال «هاواى» وبركان «كيلوا» لم يصيبونا بضرر

أعلنت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية، اليوم السبت، عن إنَّه لم ترد تقارير عن سقوط ضحايا من كوريا الجنوبية في أعقاب الزلازل والانفجار البركاني في هاواي الأمريكية، الذي أجبر العديد من سكان الجزيرة والسياح على إخلاء منازلهم.

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وقال مسؤول في الوزارة حسب وكالة الأنباء الكورية الجنوبية «يونهاب»: «نحاول حاليًا التحقق مما إذا كان هناك أي ضرر على مواطنينا وسكاننا»، مشيرًا إلى أنَّه لا توجد تقارير أو تأكيد لأي ضرر بعد.



وقد ذكرت تقارير إخبارية أن زلزالا بلغت قوته 6.9 درجة على مقياس ريختر ضرب الجزيرة بعد زلزال آخر بقوة 5.4 درجة، مع استمرار الانفجارات في بركان «كيلوا».