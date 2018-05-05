رب عائلة «مصاصى الدماء» يتورّط فى تهم جديدة

وجهت المحكمة العليا بمقاطعة ريفرسايد بولاية كاليوفرنيا الأمريكية الجمعة، تهما إضافية إلى ديفيد توربين المتهم بتقييد وإيذاء أطفاله الثلاثة عشر الذين تتراوح أعمارهم بين عامين و29 عامًا، في القصية المعروفة بـ«عائلة مصاصي الدماء».



وقال ممثلو الإدعاء إنَّ الثمانية تهم الجديدة ضد توربين (57 عاما) هي بخصوص الكذب تحت اليمين بشأن تعليم أطفاله الستة القصَّر الذين تم إبعادهم عن الفصول الدراسية العامة.



وحسب موقع شبكة «إن بي سي نيوز» الأمريكية، قدَّم توربين إفادة من إدارة التعليم في كاليفورنيا عن السنوات من 2010 إلى 2017، يقر فيها بأنَّ الأطفال تلقوا تعليمًا في مدرسة نهارية خاصة.



وقال مكتب المدعي العام لمقاطعة ريفرسايد، إنَّ هذا لم يحدث، وبدلا من ذلك تعرض الأطفال للجوع والتعذيب والسجن في منزلهم في بيرّس بكاليفورنيا.



وفي منتصف يناير الماضي عثرت الشرطة الأمريكية على عدد من الأطفال المقيدين بالسلاسل داخل إحدى الشقق السكنية في منطقة «بيرس» بولاية كاليفورنيا، بعد أن نجحت فتاة من بينهم في الفرار من المنزل وإبلاغ الشرطة.



وأطلق الأهالي المحيطون بتلك الأسرة غريبة الطباع عليهم اسم «عائلة مصاصي الدماء»، إذ قال بعض جيرانهم إنَّهم لم يرهم من قبل، بينما قال البعض إنَّهم لا يخرجون إلا في الليل.



وعثرت الشرطة على الثلاثة عشر طفلًا، في منزل يبعد 70 كيلومترًا عن لوس أنجلوس، في مكان مظلم، وسط رائحة سيئة للغاية.



وقال بيان صادر عن الشرطة المحلية، إنَّ السلطات حددت موقع الأطفال الـ12، بينما صعقوا حينما عرفوا أن 7 من بينهم ما زالوا مراهقين أقل من 18 عامًا.



الأسرة التي يرعاها الأب ديفيد ألين توربين 57 عامًا، ولويز آنا توربين 49 عامًا، تواجه تهمًا بالتعذيب وتعريض الأطفال للخطر.



والسبب في عثور الشرطة على هذا المنزل، هو فرار طفلة من بينهم تبلغ من العمر 17 عامًا والتي بدورها نبهت الضباط لهذا الأمر، وأبلغتهم بأن هناك 12 أخا وأختا لها محتجزون، ومقيدون بالأغلال والأقفال.



وقال الضباط إنَّهم اعتقدوا أن الفتاة تبلغ من العمر 10 أعوام.



وتبلغ أعمار الإخوة المقيدين ما بين عامين إلى 29 عامًا، وتم نقلهم إلى مراكز رعاية طبية لإجراء فحوصات.