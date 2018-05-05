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السبت 05/مايو/2018 - 04:58 ص

بالفيديو.. «الليثى» يُطلق «يا عمنا» أغنية ترويجية لـ«نسر الصعيد»

نسر الصعيد
نسر الصعيد
حسين الجندي
dostor.org/2156727

مشف النجم محمد رمضان، عن أغنية جديدة عبر قناة اليوتيوب الخاصة به بصوت المطرب محمود الليثي، وهي التي تحمل اسم "يا عمنا"، وهي إحدى الأغنيات الترويجية الخاصة لمسلسل "نسر الصعيد" الذي يشارك به "الأسطورة" في شهر رمضان المقبل.

وظهر قبل تقديم "الليثي" الأغنية مشهد يجمع بين عدد من الممثلين الذين يقوم بتعذيبهم الفنان سيد رجب؛ ليدخل محمد رمضان بعدها ويفك أسر كل من يقوم سيد رجب بجلده ويبدأ الصراع معه ومع إحدى رجال الأعمال ومن بعدها تبدأ أغنية "يا عمنا".

والمسلسل يشارك في بطولته كل من، درة وعائشة بن أحمد وهو من إخراج ياسر سامي ومن تأليف محمد عبدالمعطي وإنتاج العدل جروب.

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