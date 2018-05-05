ترامب يصف الصين بـ«المدللة» بسبب مكاسبها من التجارة مع أمريكا

صرّح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بأنَّه سيجتمع، اليوم السبت، مع الوفد الأمريكي الذي كان في مهمة للصين لعقد اجتماعات مع القادة الصينين وممثلي الشركات بشأن التجارة بين البلدين.



وقال ترامب في تغريدة على «تويتر»: «وفدنا رفيع المستوى في طريق عودته من الصين بعدما عقدوا اجتماعات مطوّلة مع القادة الصينيين وممثلي الشركات، سنلتقي غدًا لتحديد النتائج».



ولفت الرئيس الأمريكي في تغريدته إلى أنَّ الأمر صعب بالنسبة للصين بعد أنّ أصبحت «مدللة» بسبب المكاسب التي تحققها من التجارة مع أمريكا.



وصرّح الرئيس الأمريكي في أكثر من مناسبة بأنَّه غير راضٍ عن العلاقات التجارية مع الصين بسبب العجز الكبير في الميزان التجاري معها، وسرقة الملكية الفكرية للمنتجات الأمريكية.



وذكر البيت الأبيض في بيان، أمس الجمعة، أن الوفد أجرى مناقشات صريحة مع مسؤولين صينيين بشأن إعادة التوازن إلى العلاقة الاقتصادية الثنائية بين الولايات المتحدة والصين.



وأضاف البيان أنَّ الوفد عمل على حماية الصين للملكية الفكرية، وتحديد السياسات التي تفرض انتقالا جائرا للتكنولوجيا.