بطل «Deadpool» ينفى تجهيز جزء ثالث للفيلم

نفى النجم العالمي ريان رينولدز بطل فيلم "Deadpool" ما تردد حول استعداد صناع العمل لتجهيز جزء ثالث له، مؤكدًا أنهم اكتفوا بجزأين فقط، حسبما ذكرت بعض المواقع العالمية.



وأوضح في تصريحات صحفية له، إنه لن يتم طرح جزء ثالث يدور حول شخصية "Deadpool" فقط، إنما من الممكن طرح فيلم "X-Force" يضم فريق المنتقمين كاملًا.



وأحداث الجزء الأول من الفيلم دارت حول وايد ويلسون وجسده ريان رينولدز الذى كان يعمل فى السابق فى القوات الخاصة، لكنه سرعان ما تحول إلى مرتزق ومنح نفسه اسم "ديدبول" بعد أن تعرض إلى تجربة قاسية تركته بمهارات عالية مثل القدرة على إعادة شفاء نفسه، وخرج "ديدبول" بمهاراته إلى الشارع لينتقم من الرجل الذى دمر حياته.